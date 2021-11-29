ГУБОПиК: в ближайшее время мы опубликуем результаты мероприятий по участникам «Плана Перамоги»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Все ваши победы, которые транслируются и у вас в Telegram-канале, и журналистами рассказываются. Неужели еще остались люди, которые верят в то, что нужно подписываться на этот «План Перамога» или еще на что-то? Залазить в эти социальные сети, которые мы называем экстремистскими, смотреть, слушать их? Мне кажется, должны все тихонечко уже уходить оттуда, нет?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Вы понимаете, что «План Перамога» задуман так, что от него невозможно отписаться. К нам уже приходят люди добровольно, явку с повинной подают об участии в «Плане Перамога» после того, как мы разъяснили, что за это предусмотрена уголовная ответственность как за участие в экстремистском формировании. И в ближайшее время, я уверен, мы опубликуем результаты наших мероприятий по участникам этого экстремистского формирования.

Кирилл Казаков:

Ну а нет, например, у наших беглых или тех, кто еще здесь остался, неких историй создания еще каких-то планов конкретно под референдум? То есть не то что бы будут они приходить и в реальном времени, в реальной ситуации бросать, например, испорченные бюллетени. А, например, будут какую-то технологическую историю с использованием Telegram, например, вести.

Вячеслав Орловский:

Безусловно. То есть они сами еще окончательно не выработали для себя свою позицию. Поэтому этот их план с вбросом испорченных бюллетеней смешон, по сути. То есть тот, кто попробует к нему призывать – мы его вычислим и изолируем от общества. Что касается взаимосвязи с другими планами – думаем, что они будут пытаться задействовать здесь «План Перамога». Поэтому в ближайшее время мы покажем, на что он годен. И какова анонимность участников этого плана. Они сами увидят это.