Николай Щёкин: «Мирного сосуществования Беларуси и коллективного Запада уже никогда не будет»

Новости Беларуси. Политологи, эксперты и просто неравнодушные граждане продолжают обсуждать посыл нашего Президента, который прозвучал на торжественном мероприятии в День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова Александра Лукашенко вызвали широкий общественный резонанс. В первую очередь глава государства обращался к своим же землякам, но слова белорусского лидера были адресованы и тем, кто по-прежнему имеет отнюдь не дружественные планы в отношении Беларуси. Почему у них ничего не получится? Тему продолжит Григорий Азаренок вместе с экспертом в авторской программе «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Сергеевич, речь Президента – я ее лично слушал, но мне интересны ваши впечатления именно философские, возможно, какие-то впечатления об образе Александра Лукашенко и того его посыла. «Там была не просто речь – это была клятва перед народом»

Николай Щекин, философ:

Вы знаете, я очень внимательно слушал эту речь. Я начал вспоминать то, что было в прошлом году. Давайте вспомним. 16 августа. Речь Президента на площади Независимости. Это была речь от сердца, от души. Григорий Азаренок:

Самая главная фраза: «Мы встанем Брестской крепостью». Николай Щекин:

Да. После этого – 23 августа, когда глава государства показал всему миру, что его просто голыми руками не возьмешь. Он же готов даже был пожертвовать собой и даже с сыном с оружием выйти. Это же знаковое событие было, и тогда он произнес тоже речь, когда поблагодарил ОМОНовцев, сотрудников. И в этом ряду третья такая речь, знаковый день – 9 Мая, День Победы, Великой Победы, День государственных символов. Сакральное место, намоленное, я уже так скажу, Машеровым, Мазуровым. И там была не просто речь – это была клятва перед народом. Одно дело – присяга, когда вступают в должность. А другое дело – клятва. Чище помыслов не может быть. Преисполнена одухотворенностью. Мы все, кстати, заметили, что Александр Григорьевич, наверное, отошел от того, что написано. Это все было от души. Это где-то был крик души. Это было воззвание ко всем, было четко сформулировано целеполагание – надо быть только в единстве, и это единство было показано. Флаг СССР, флаг Республики Беларусь, единая победа.

Григорий Азаренок:

Отметим, что мы единственные, кто на 9 Мая публично демонстрирует флаг Союза Советских Социалистических Республик – государства, которое победило. Николай Щекин:

Вот, это первое, и второе, кстати, мы вот с вами говорили об этом, практически Россия и мы – единственные, кто в этом году во всей Европе отметили 9 Мая. Григорий Азаренок:

Никаких мероприятий в Западной Европе.

Николай Щекин:

В западной Европе никаких мероприятий, более того, если вы заметили, даже не было поздравлений со стороны лидеров так называемой преосвященной, цивилизованной Европы. Они, наверное, думали над тем, как ввести санкции очередные Республике Беларусь, наверное, так. Поэтому вот эта речь, она действительно запала в душу. Я понимаю, что это было тяжело смотреть нашим оппозиционерам бедным, очень тяжело. Вы видели, что даже на 9 Мая они пытались, по большому счету, даже мировоззренчески нас столкнуть. Григорий Азаренок:

Да, у них подлая, лукавая тактика вот эта вот. Две авторитарные системы, «николи зноў». Николай Щекин:

Ничего святого, вообще ничего. Плюс – невежество абсолютное. Григорий Азаренок:

Журналистка TUT.BY ходила и высматривала: «а вот может быть этому денежку заплатят», «а вот что он сказал».

Николай Щекин:

Они по себе судят, они не понимают, что это все от души. Все от души просто, понимаете. Григорий Азаренок:

И она очень удивилась, когда узнала, что можно подойти туда, к площади Победы абсолютно спокойно и никто… И она пишет: у меня это вызвало удивление. Молодая девушка журналистка, что у тебя в голове вообще? Николай Щекин:

Там ничего нет и не будет никогда. Вот это 2-3 %, которые, вы знаете, это в любой стране есть. Это люди... Григорий Азаренок:

То есть идти сознательно искать гадости.

Николай Щекин:

Да. Это люди немножко закомплексованные, которые не смогли себя нигде выразить. Да, я не хочу обижать блогеров, которые, к сожалению, называют себя блогерами, еще кем-то там, я не знаю, какие-то правозащитники – это вообще какая-то… Григорий Азаренок:

Ересь. Николай Щекин:

Ну, не то что ересь – это чудовищно, называть себя правозащитником и подсчитывать какие-то там жертвы. А потом: «А! Мы ошиблись, извините меня, пожалуйста». Поэтому в этом смысле, в этом контексте хочу действительно сказать слова признательности Александру Григорьевичу Лукашенко. Смог устоять! Григорий Азаренок:

Но мы же продемонстрировали огромную мировоззренческую философскую категорию, когда современные политики Европы – это, во-первых, люди без детей, во-вторых – они пустышки. То есть их никто не запоминает после того, как они заканчивают свою деятельность. А тут вот демонстрация мужского начала, традиционной морали, нашей вот, которая в корне у нас, вот этой вот нравственной этики. Это не просто показано, а это противопоставлено современному миру, где все относительно, где нет ничего святого, где память не нужна и так далее. Где там вот это вот все происходит.

«Пришли, закусили, кофе выпили – и ушли». Кто такие «пассажиры стола»? Николай Щекин:

Вы знаете, дело даже не в бездетности этих лидеров. Эти лидеры, они... Григорий Азаренок:

Это говорит о том, что они не видят будущего своих стран. Николай Щекин:

Я их всегда называю «пассажирами стола». Пришли, закусили, кофе выпили – и ушли. Григорий Азаренок:

И никто их не помнит. Николай Щекин:

Никто. Вспомните их, кто там был. Григорий Азаренок:

Кто такой Борзов вот сейчас.

Николай Щекин:

Вот кто он такой, хотя сколько козней строил Республике Беларусь. Они все уходящие и приходящие, они ничто, они выражают интересы там какой-то партии, клана или там, я не знаю, транснациональной корпорации – не более того. Когда-то Президент, когда вот только его избрали, он сказал, что избран демократическим путем и надолго. Понимаете, мало кто из руководителей видит себя уже после политической жизни. И видит… Григорий Азаренок:

Мы плавно подходим к декрету. Николай Щекин:

Да, плавно подходим к декрету… И видит образ будущего своей страны. Во-первых, это надо быть действительно лидером, во-вторых, действительно основательным в суждениях, безупречным в желании. Григорий Азаренок:

Знать народ.

Николай Щекин:

Знать, во-первых, что ты хочешь сделать, нести ответственность и людей знать, конечно. И уже говоря о Декрете № 2, повторюсь, это уникальный декрет в истории человечества. Александр Григорьевич Лукашенко – первый Президент независимой страны. Он пишет с чистого листа свою книгу под названием Республика Беларусь. Это большая ответственность. Поэтому те, кто утверждает, что он хочет сдать суверенность, независимость – да это все ложь. Григорий Азаренок:

Можно поднять оппозиционные газеты за 2005, за 2010 – то же самое они говорили. Николай Щекин:

То же самое говорил и Позняк в свое время. БНФ – Белорусский Народный Фронт, который превратился вообще не знаю во что. Свое детище не уничтожают. Я вот, вы знаете, всегда пытаюсь понять главу государства, проникнуться тем, что он говорит, даже где-то поставить себя на его место, вот как бы я повел себя, как бы другие себя повели. В мире осталось несколько таких глав государств, которых более или менее, но можно сравнить с Президентом Лукашенко Григорий Азаренок:

А мы знаем, как другие себя повели: Янукович взял и убежал.

Николай Щекин:

Вот, вот о чем речь. И вы знаете, там мера ответственности, которую он несет на своих плечах – Янукович там близко не стоял. В мире, буду откровенен, осталось, наверное, несколько таких глав государств, которых более или менее, но можно сравнить с Президентом Лукашенко. Назарбаев, Путин – уже долго действительно у власти, он понимает всю ситуацию – Александр Григорьевич Лукашенко, к сожалению, недавно ушел относительно Фидель Кастро. Но вот таких мастодонтов больше не осталось – все. Поэтому здесь он, во-первых, владеет огромным пластом информации, он же самый информированный человек, и он понимает. Григорий Азаренок:

За несколько дней до этого он проинформировал, что то, что мы видели касательно заговора – это только цветочки.