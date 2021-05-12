Активная фаза исследования начнётся 14 мая. Как в Беларуси изучают коллективный иммунитет от коронавируса?

Новости Беларуси. Внести свой вклад в борьбу с пандемией. Жители Беларуси смогут поучаствовать в проекте по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместный проект Минздрава и Роспотребнадзора. Добровольцы смогут сдать анализ на антитела. Специально отведенные пункты забора крови будут работать во всех регионах. Результаты исследования помогут врачам более точно оценивать и прогнозировать ситуацию с COVID-19. Доступ для электронной записи на тестирование открыли 12 мая. Желающих участвовать в исследовании, отмечают специалисты, довольно много.

Алла Дашкевич, заведующий отделом эпидемиологии Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Это исследование вызвало достаточно широкий интерес у населения – за первые часы открытия доступа более 250 тысяч человек зашли на сайт и к настоящему времени возрастные группы 18 – 49 лет уже набраны, так как исследование подразумевает общее количество участников 12 тысяч человек. В период до 20-21 мая будут проведены исследования лабораторные и все участники опять же в онлайн-режиме на свою электронную почту получат результаты этого исследования.

Активная фаза исследования стартует с 14 мая. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и пройти анкетирование можно онлайн. Подробности о проекте доступны на всех информационных ресурсах Минздрава.