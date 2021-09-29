«Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жёсткой». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске

Новости Беларуси. Цветы, лампады и горечь несправедливости от кровавой расправы над офицером, выполнявшим свой долг. Убийство сотрудника Комитета госбезопасности отозвалось скорбью тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали трагедии пока не обнародованы – ведется расследование уголовного дела. Однако общественный градус негодования белорусов говорит сам за себя.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Вы понимаете, сейчас в нынешней ситуации информирование Президента поставлено на такой уровень, что уже через две-три минуты после того как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем. По поручению Президента на место происшествия выехал руководитель КГБ. И через час главе государства уже второй раз детально было доложено обо всех обстоятельствах трагедии. По информации, которой располагали МВД и Комитет госбезопасности, в квартире, куда пришли бойцы спецподразделения, проживает человек, причастный к подготовке теракта на территории нашей страны

Вы же видите, попытки в буквальном смысле подорвать ситуацию в Беларуси не прекращаются, и об этом еще далеко не все сказано. Получив информацию об очередной угрозе, соответствующие службы проверяли и отрабатывали ее.

Поручения Президента по итогам доклада были следующими: конечно, всяческая поддержка и помощь семье погибшего, его родителям. Президент очень соболезнует и сопереживает родным и близким этого парня.

Еще накануне также было поручено самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося. Отдельно хочу выделить следующие слова Президента: «Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жесткой. Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется».

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