Радоман: «Кто хочет зарабатывать хорошие деньги, пусть приезжает в Снов. Я покажу, как работать по моему графику»

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»: Кто хочет зарабатывать хорошие деньги, пусть приезжает в Снов. Я покажу, как работать по моему графику. В 05:00 – подъем, в 05:30-06:00 – выезд и в 21:00-21:30 – домой. Будешь есть колбасу, какую захочешь, и внукам поможешь и т. д. Я получаю хорошую зарплату, но я получаю за работу. Но, если еще учесть ту мою зарплату, взять, что на 16 часов в день, то она не особо такая большая.

Вадим Щеглов: Многие у нас критикуют сельское хозяйство. Посчитали, что за последние 25 лет почти 15 миллиардов долларов вложено в сельское хозяйство. Даже была проведена мелиорация, это и обучение специалистов, техника белорусская машиностроительная. Что вы можете сказать тем скептикам, которые сегодня ставят под сомнение эффективность нашего сельского хозяйства?

Николай Радоман:

Есть такая пословица вроде: «Если ты не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую со временем». Глава государства сказал, что есть часть вопросов, которые относятся к деятельности именно государства – это мелиорация, химизация, племенное дело. Это вопросы государства, которое должно обеспечивать, во всем мире это все делается и вкладываются большие деньги.

Не все руководители с душой относятся к своей работе. Надо настроить себя, когда ты идешь в сельское хозяйство, что ты отдашь себя всего и без остатка – будет результат. Если ты пришел туда повременщиком, лучше не иди, успеха не будет.

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