Николай Межевич: даже если предположить сознательное решение белорусских властей получить оппозиционера, то подобное уже было

Новости Беларуси. Наша страна планирует в ближайшее время уведомить международные авиационные организации о готовности расследовать экстренную посадку самолета Ryanair, сообщили в Минтрансе. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ В этом вопросе белорусская сторона готова гарантировать полную транспарентность. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair ряда западных стран, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями.

Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В связи с этим действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. «Он показал мастер-класс». Российский политолог Сергей Михеев о посадке самолёта Ryanair Обвинения со стороны западных государств противоречат истории с известной подобной ситуацией. Так, например, в 2016-м году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. Это еще раз говорит о том, что эксперты должны проанализировать случившееся и прийти к разумным выводам. На это, кстати, в том числе обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. Реакция Запада под ярлыком двойных стандартов всколыхнула и экспертное сообщество. Высказались многие политологи.