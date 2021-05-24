Николай Межевич: даже если предположить сознательное решение белорусских властей получить оппозиционера, то подобное уже было
Новости Беларуси. Наша страна планирует в ближайшее время уведомить международные авиационные организации о готовности расследовать экстренную посадку самолета Ryanair, сообщили в Минтрансе. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ
В этом вопросе белорусская сторона готова гарантировать полную транспарентность. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair ряда западных стран, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями.
Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В связи с этим действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными.
«Он показал мастер-класс». Российский политолог Сергей Михеев о посадке самолёта Ryanair
Обвинения со стороны западных государств противоречат истории с известной подобной ситуацией. Так, например, в 2016-м году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. Это еще раз говорит о том, что эксперты должны проанализировать случившееся и прийти к разумным выводам. На это, кстати, в том числе обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Реакция Запада под ярлыком двойных стандартов всколыхнула и экспертное сообщество. Высказались многие политологи.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Даже если предположить сознательное решение белорусских властей получить оппозиционера в свое распоряжение, которого не удалось получить стандартным международным правовым путем через запрос в адрес Республики Польша, даже если мы исходим из этого, то подобное уже было. Подобное было сделано Украиной в отношении господина Мартиросяна, ради которого самолет развернули в Киев. Подобное происходило в отношении президента Моралеса, когда американцы думали, что он вывозит одного гражданина США не туда, куда хотели в Вашингтоне.
Закрытие воздушного пространства ICAO я не ожидаю. Возможно, какие-то еще персональные санкции в адрес диспетчера, в адрес директора аэропорта, в адрес еще кого-либо. Этот инструмент чем и хорош, что его можно применять с легкостью и толка он не приносит.