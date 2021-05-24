Предстоит получить 40 паспортов готовности. Как жилфонд Минска готовят к будущему отопительному сезону

Новости Беларуси. Паспорта готовности жилфонда к будущему отопительному сезону в столице должны получить до конца сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работы ведутся в штатном режиме, их планируют завершить в срок.

Всего на обслуживании столичных предприятий ЖКХ почти 6,5 тысячи домов, большинство из них – с централизованным отоплением. Предстоит получить 40 паспортов готовности. У специалистов есть три летних месяца, чтобы провести ремонт систем отопления, водоснабжения и электричества. Особое внимание – проверке систем автоматического регулирования подачи тепла.