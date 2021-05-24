«Он показал мастер-класс». Российский политолог Сергей Михеев о посадке самолёта Ryanair
Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом рассказали в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, наша страна готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными.
Российский политолог Сергей Михеев комментируя ситуацию, провел параллели и с событиями в своей стране, намекнув, что подобный алгоритм действий не стоит исключать и для России.
Сергей Михеев, политолог:
По поводу Лукашенко, раз уж такая новость пришла, я считаю, что это крайне важно. Во-первых, речь идет не только о том, что он показал мастер-класс. Тут в зависимости от ситуации инструменты могут быть разные, в данном случае он решил, что инструмент такой, и я в принципе считаю, что он прав. Между прочим, я думаю, он расширяет поле маневра и для нас, потому что, показав подобный пример, он создает прецедент – это первое. Потому что это важно в работе с теми людьми, которые откровенно перешли на сторону противника и которые совершенно не задумывались бы, если надо было бы, скажем, убить достаточное количество людей, чтобы достичь своих целей. Надо действовать на войне как на войне. В противном случае они чувствуют себя слишком вольготно. Это происходит в том числе и в нашей стране, и не только. То, что Лукашенко сделал – да, это жестко, но я думаю, что это дает основания в том числе для того, чтобы в каких-то крайних случаях использовать это в качестве примера.
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