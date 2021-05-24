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Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»

24 мая 2021 10:52
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Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом рассказали в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»-1

Кроме того, наша страна готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными.

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»

Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»-4

Обвинения со стороны западных государств противоречат истории, которой известны подобные ситуации. Так, например, в 2016 году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. На это, кстати, в том числе обратила внимание Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя ситуацию.

Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»-7

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим». Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других.

# Международная политика # Мария Захарова # Фотофакт

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