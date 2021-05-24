Мария Захарова: шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси «шокирующим»

Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом рассказали в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, наша страна готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»

Обвинения со стороны западных государств противоречат истории, которой известны подобные ситуации. Так, например, в 2016 году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. На это, кстати, в том числе обратила внимание Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя ситуацию.