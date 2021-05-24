Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Основная тема нашей встречи – профилактика киберпреступности. Мы знаем, что сегодня это очень актуальная тема в разных ее проявлениях. Во-первых, еще раз напомнить народу быть осторожными, надо повышать грамотность нашего народа. Кроме того, в мае у нас был День семьи. Учитывая, что моя комиссия и по семейной политике в том числе, мы поговорим, какие новшества. Может быть, у коллектива будут какие-то предложения по семейной политике.