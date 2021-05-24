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Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»

24 мая 2021 14:47
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Луч», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»-1

Встреча прошла в рамках работы информационных групп. Более 20 сотрудников смогли задать волнующие вопросы. Они касались сфер здравоохранения и безопасности в онлайн-пространстве. Активно поднимали тему вакцинации и укрепления иммунитета.

Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»-4

Кроме того, обсудили вопросы киберпреступности и семейной политики. Каждый смог внести предложения в решение актуальных проблем.

Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»-7

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Основная тема нашей встречи – профилактика киберпреступности. Мы знаем, что сегодня это очень актуальная тема в разных ее проявлениях. Во-первых, еще раз напомнить народу быть осторожными, надо повышать грамотность нашего народа. Кроме того, в мае у нас был День семьи. Учитывая, что моя комиссия и по семейной политике в том числе, мы поговорим, какие новшества. Может быть, у коллектива будут какие-то предложения по семейной политике.

Основная тема – профилактика киберпреступности. Людмила Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом ОАО «Луч»-10

Такая информационная работа представителями власти проводится регулярно. Это один из способов открытого диалога не только с трудовыми коллективами, но и с молодежью.

# Прием граждан # общество # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт

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