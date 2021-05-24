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«Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання». В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры

24 мая 2021 14:57
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Новости Беларуси. В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые заложили основы письменности. В православной церкви их чествуют с XI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання». В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры -1

Кирилл и Мефодий – создатели азбуки, проповедники христианства, первые переводчики церковных книг с греческого языка. Праздник начинается с богослужений. Самую масштабную литургию провели в Свято-Духовом кафедральном соборе. По окончании от храма по улицам двинулся крестный ход, в котором приняли участие представители власти, духовенства и паломники.

«Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання». В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры -4

Протоиерей Сергий Гордун, проректор Института теологии БГУ им. святых Кирилла и Мефодия:
Мы зрабiлi хрэсны ход на Замчышча. I гэта сiмвалiчнае дзеянне, таму што менавiта тут, на Замчышчы, знаходзiцца падмурак самага старажытнага храма. Гэта гiсторыя наша, мы адслужылi малебен, там жа прадстаўнiкi i пасол Балгарыі, прадстаўнiк расiйскага пасольства сказалi свае прывiтальныя словы. Добра было б, каб прадстаўнiкi ўсiх славянскiх народаў тут збiралiся. У многiх выпадках адбываецца так, што Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам абяднання, цэнтрам пошуку ўзаемаразумення. Я думаю, свята i сумесные святкаваннi памяцi святых раўнапостальных Мефодзiя i Кiрыла таксама можа стаць вельмi добрай традыцыяй для ўмацавання агульнаславянскага адзiнства.

«Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання». В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры -7

Последователями святых братьев на наших землях стали Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, а чуть позже и Франциск Скорина. К слову, праздник, символизирующий духовное развитие, отмечается в нашей стране с 1986 года. У истоков его возрождения стоял митрополит Минский и Слуцкий, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет.

# Праздничные даты # общество # Сергий Гордун # Фотофакт

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