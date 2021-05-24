«Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання». В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры

Новости Беларуси. В Беларуси празднуют День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые заложили основы письменности. В православной церкви их чествуют с XI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл и Мефодий – создатели азбуки, проповедники христианства, первые переводчики церковных книг с греческого языка. Праздник начинается с богослужений. Самую масштабную литургию провели в Свято-Духовом кафедральном соборе. По окончании от храма по улицам двинулся крестный ход, в котором приняли участие представители власти, духовенства и паломники.

Протоиерей Сергий Гордун, проректор Института теологии БГУ им. святых Кирилла и Мефодия:

Мы зрабiлi хрэсны ход на Замчышча. I гэта сiмвалiчнае дзеянне, таму што менавiта тут, на Замчышчы, знаходзiцца падмурак самага старажытнага храма. Гэта гiсторыя наша, мы адслужылi малебен, там жа прадстаўнiкi i пасол Балгарыі, прадстаўнiк расiйскага пасольства сказалi свае прывiтальныя словы. Добра было б, каб прадстаўнiкi ўсiх славянскiх народаў тут збiралiся. У многiх выпадках адбываецца так, што Мiнск становiцца нейкiм цэнтрам аб’яднання, цэнтрам пошуку ўзаемаразумення. Я думаю, свята i сумесные святкаваннi памяцi святых раўнапостальных Мефодзiя i Кiрыла таксама можа стаць вельмi добрай традыцыяй для ўмацавання агульнаславянскага адзiнства.