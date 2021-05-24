Алексей Дзермант: «Беларусь задержала гражданина Республики Беларусь на своей территории. Все требования закона были выполнены»

Кроме того, наша страна готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными.

Алексей Дзермант, политолог:

Совершенно непонятно, почему Запад применяет к Протасевичу двойные стандарты, утверждая, что это просто безобидный журналист. Когда им необходимо преследовать своих врагов и противников, западные государства не останавливаются ни перед чем. Напомню также практику спецслужб и США, и Израиля по аресту, задержанию подобных экстремистов и террористов, которые они осуществляют по всему миру. Соответственно все обвинения белорусской стороны в том, что она нарушает какие-то законы, международные договоренности, совершенно не основательны. Мы слышали фрагменты переговоров пилотов самолета и диспетчеров минского аэропорта, где видно и четко слышно, что сами летчики запрашивают об экстренной посадке у Минска. Тем более Беларусь никак не могла бы принудить самолет сесть в Минске, потому что в итоге именно экипаж принимает окончательное решение, где приземлиться. Соответственно, исполняя международные инструкции, они приземлились в ближайшем национальном аэропорту на территории того государства, где они находятся. Это была Беларусь, это был Минск. Соответственно, белорусские силовики, проверяя багаж всех пассажиров, проверяя их документы, не могли не обратить внимание на то, что среди пассажиров находится именно Роман Протасевич, экстрадиции которого белорусские власти добивались от Польши. То есть Беларусь задержала гражданина Республики Беларусь на своей территории. Все требования закона были выполнены.

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