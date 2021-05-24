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МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»

24 мая 2021 10:33
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Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом рассказали в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»-1

Кроме того, наша страна готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси, комментируя реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом Ryanair, которые поспешили выступить с откровенно воинственными заявлениями. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными.

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях. Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы.

МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»-7

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# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт

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