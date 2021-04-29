«Всё больше и больше они похожи на бешеных псов». Николай Карпенков комментирует фильм «Убить Президента»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» на СТВ заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Григорий Азаренок, корреспондент:

Николай Николаевич, вчера мы посмотрели фильм про операцию «Тишина» – все, что происходило. Какие ваши впечатления, мысли, чувства? «Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси Всеми этими действиями они поставили себя вне закона, они перешли красную черту

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Очень хороший, сильный, мощный фильм. Очень профессионально все изложено, очень убедительно. Я даже был по-хорошему впечатлен, глядя этот фильм. И хочется отметить, как наша невероятная оппозиция за последнее время радикализировалась. Четко видно и понятно, что это не мягкая, добрая оппозиция, радеющая за белорусский народ, за мирные перемены, а, конечно, все больше и больше они похожи на бешеных псов, которые в своих планах радикальных, в своих кровавых замыслах готовят вооруженный переворот, готовят убийство, похищение. Кого пытать, кого не пытать... Подготовили списки, кого убить нужно во что бы то ни стало, для того чтобы все у них получилось. Кого заблокировать, какие части, Минск и прочее. И, конечно, я скажу так: всеми этими действиями они поставили себя вне закона, они перешли красную черту. Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты, но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена, и они находятся сейчас в одном ряду по своим замыслам и своим действиям с международными террористами. Для борьбы с международными террористами предназначены у нас спецподразделения, бойцы антитеррора, и мы готовы выполнить задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые остались на свободе. Они не понимают, что перейдя черту и находясь в одном ряду с международными террористами, что с ними кто-то будет бороться в соответствии с Уголовным кодексом либо Уголовно-процессуальным. Как только поступит приказ – где бы они не находились, без срока давности – мы их найдем и мы их зачистим

В таких случаях, когда объявлена террористическая война, в действия вступают контртеррористические операции. И борьба идет с ними по законам контртеррористических операций и по законам профессионалов. А это значит, что борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется борьба израильскими подразделениями по отношению к их террористам, борьба будет осуществляться с ними так, как осуществлялась борьба самым гуманным государством по отношению к Усаму бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать. Как только поступит приказ – где бы они не находились, без срока давности – мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь – более защищенной. Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они очень любят нам напоминать про наши семьи и строить все свои угрозы по отношению к нам через наших жен и детей. Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-либо совершит по отношению к главе государства, к членам его семьи, к сотрудникам правоохранительных органов, к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносная и удар будет сокрушительный. И он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо. Григорий Азаренок:

Николай Николаевич, вы обнаружили и свою фамилию в расстрельных списках. Что почувствовали, что подумали? Я испытал гордость, что и я нахожусь в этих списках

Николай Карпенков:

Я почувствовал, что, наверное, я уверен – я делал все правильно. И в этих списках я находился среди героев, среди очень хорошей компании. Я вот испытал гордость, что и я нахожусь в этих списках. Значит, я настоящий патриот. И те подразделения, которые я возглавлял, в которых я служил, – мы все делаем правильно. Раз они занесли меня в эти списки, значит, я это своим трудом заслужил. Григорий Азаренок:

Мы знаем, что у них шли попытки вербовки именно военнослужащих Вооруженных Сил. С внутренними войсками, может быть, расскажете, были какие-то попытки у них находить контакты, может быть у других групп? Вербовать кого-то, травить кого-то, пугать кого-то и так далее? Никаких проникновений на данный момент, попыток вербовки или чего-либо мы не заметили Николай Карпенков:

Как только происходили какие-то малейшие попытки проникновения в нашу среду, какие-то дополнительные лишние вопросы у наших военнослужащих, шел доклад, и мы устраивали меры противодействия. Вообще, я скажу так, что в этот период такого интернет-обеспечения вот этой вот информационной войны, которая активно проводилась, скажем, всей нашей оппозицией, их кураторами и специальными службами – она никоим образом не коснулась внутренних войск, потому что мы здесь выстраивали определенную систему противодействия, и интернет-воздействия на наших военнослужащих не было. Все уверены в своих командирах. Вот эта опасность, эти безумные глаза, летящие бутылки, коктейли Молотова, машины, которые нас сбивали, пострадавшие сотрудники, военнослужащие, которые у нас были. Я говорил в прошлый раз. У нас пострадали 22 человека, из них 10 офицеров и всего лишь только четыре военнослужащих и два курсанта. Везде были впереди прапорщики и офицеры. Бойцы видели, что офицер шел впереди и своим примером показывал: действуй, как я, поступай, как я. И офицеры закрывали бойцов. Поэтому никаких вот проникновений на данный момент, попыток вербовки или чего-либо мы не заметили. За нами смотрят, нам оказывают помощь контрразведывательные органы, и мы тесно взаимодействуем.

Григорий Азаренок:

Вы как профессионал, как военнослужащий с огромным опытом, как вы оцениваете спецоперацию наших спецслужб совместно с российскими коллегами? Одна из самых лучших спецопераций. Мы гордимся, что у нас такие правоохранительные органы Николай Карпенков:

Я скажу, что оцениваю спецоперацию очень-очень высоко. И оценка звучала, и показывали по телевидению, что это одна из спецопераций, которая займет достойное место в музее Комитета государственной безопасности. Многоплановая, многоуровневая, многоходовая, с ведением агентуры, со всеми видами оперативного обеспечения. И она такая, знаете, трансграничная. Всех агентов, кого надо, вытянули, всех агентов, кого надо, записали, задокументировали. Есть факты их преступной деятельности, полностью разложен весь сценарий, какой планировался по проведению вот этой вот операции с государственным переворотом, вооруженным переворотом, с этими вот списками, кого нужно ликвидировать, уничтожить. То есть получена полная доказательная база. И вот просто оценить на «отлично» – наверное, нет. Просто одна из самых лучших спецопераций. Мы гордимся, что у нас такие правоохранительные органы, что у нас такой вот подготовленный, высокопрофессиональный Комитет государственной безопасности, и на таком высоком уровне с ФСБ провели такую операцию. Григорий Азаренок:

Один из фигурантов этого дела и этого фильма сейчас находится за границей – Игорь Макар. Вас он тоже называет личным врагом, одним из главных личных врагов. Он со своими сторонниками готовит так называемый день X. Они, значит, предупреждают о каких-то катастрофах здесь, о том, что начнут вооруженную борьбу, придут какие-то партизаны там у них и так далее, и так далее. Что вы по этому поводу думаете? О Макаре: была бы возможность, он бы и детскими органами торговал