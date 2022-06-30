Андрей Швед в Хатыни: мы должны добиться, чтобы каждый молодой человек проникнулся всей душой ужасом, который здесь творился

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Люди должны знать правду, особенно должна знать правду молодежь. Мне кажется, что самое важное, что мы должны добиться того, что каждый молодой человек, каждый школьник, каждый студент хоть раз в жизни должен не только посетить такое место, но и проникнуться всей душой тем ужасом, который здесь творился в годы немецко-фашистской оккупации. Осознать, что такое фашизм, осознать, что если мы забудем это, то это повторится вновь.

Александр Турчин: «Президент поддержал нашу идею строительства музея в Хатыни». Читайте здесь.