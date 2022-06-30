Лукашенко: «У нас достаточно с Россией сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград»

Дипотношениям двух стран уже 30 лет, тем не менее есть и нерешенные вопросы, и те, с которыми уже необходимо выходить на новый уровень. Тем более в такой непростой период, когда Запад затеял санкционный шантаж. Эти вопросы обсуждают и решают главы двух государств, и парламентарии. И такой тесный союзнический диалог порождает у некоторых абсурдные слухи о якобы поглощении Россией Беларуси. Особенно они усилились на фоне проводимой Россией спецоперации в Украине. Но на деле ничего правдивого в этом нет: интеграционный путь без лишних домыслов выбрали более 20 лет назад. И, как отметил глава нашего государства еще в начале разговора: две страны могут выстроить такую конструкцию отношений, что позавидуют в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я когда-то сказал, думаю, вы поддержите эту идею – уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся. 30 лет сегодня установлению дипломатических отношений между нашими государствами. 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена. Мы и спорили, как близкие люди. Сейчас у нас отношения особого характера. Время такое, Сергей Викторович. Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей.

Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война. Начали со средств массовой информации, потом заглушили дипломатов, как бы это отбросили в стороны. Ни одна международная площадка результата не дает. Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают? Так у нас достаточно с Россией сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград. Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным Владимиром Владимировичем очень серьезно обсуждали эти вопросы. Нам эта война не нужна.