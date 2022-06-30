Лукашенко: «Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы ядерную бомбу завтра в самолёт положить»
Новости Беларуси. В рабочем графике Александра Лукашенко 30 июня – встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевыми стали сразу несколько тем: безопасность у границ Союзного государства, проводимая Западом политика и в целом развитие белорусско-российских отношений.
При всей остроте ситуации в регионе и бесцеремонному поведению НАТО Беларусь и Россия еще не давали зеркального ответа, подчеркнул наш Президент. Союзное государство, в отличие от оппонентов, не игнорирует международное право, но понимает: мы должны быть готовы к отпору. Тем более что стратегическое вооружение якобы оборонительный Альянс разместил в целом ряде государств региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они же летают, они тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить, сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, в шести странах находятся их ядерные боеголовки.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Долгие-долгие годы они летают и пускают этих пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия. Это нарушает договор о нераспространении, по нашей оценке.
Александр Лукашенко:
Но мы это еще это не сделали. Но мы должны быть готовы. 1941 год, мы с вами не воевали, но у нас в памяти хорошо из истории, когда мы думали, верили. Поэтому мы верим, но мы должны порох держать сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что тут Путин захватил Беларусь, что хочет делать, то и делает. У нас согласована разумная политика двух суверенных государств.
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