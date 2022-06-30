Лукашенко: «Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы ядерную бомбу завтра в самолёт положить»

Новости Беларуси. В рабочем графике Александра Лукашенко 30 июня – встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевыми стали сразу несколько тем: безопасность у границ Союзного государства, проводимая Западом политика и в целом развитие белорусско-российских отношений.

При всей остроте ситуации в регионе и бесцеремонному поведению НАТО Беларусь и Россия еще не давали зеркального ответа, подчеркнул наш Президент. Союзное государство, в отличие от оппонентов, не игнорирует международное право, но понимает: мы должны быть готовы к отпору. Тем более что стратегическое вооружение якобы оборонительный Альянс разместил в целом ряде государств региона.