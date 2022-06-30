Александр Турчин: «Президент поддержал нашу идею строительства музея в Хатыни»

Новости Беларуси. В Молодечно накануне 3 июля состоялось открытие выставки «Память и боль минской земли», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечно накануне 3 июля состоялось открытие выставки «Память и боль минской земли», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Областной историко-краеведческий музей представил экспозицию, в создании которой приняли участие сотрудники прокуратуры. Многие элементы выставки интерактивны. Прокуратура совместно с розыскным батальоном и Следственным комитетом занимается раскопками и установлением новых фактов по уголовному делу о геноциде белорусского народа. Сообщалось и о страшных цифрах – только в Минской области в годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики полностью или частично сожгли 1 528 деревень вместе с их жителями.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Президент поддержал нашу идею строительства музея в Хатыни. И не только поддержал, но и, безусловно, помог и материально это реализовывать, дав соответствующие поручения. Сегодня мы там достаточно интенсивно ведем строительство нового музея, ведутся масштабные реставрационные работы на комплексе. И, к слову, работает не один молодежный отряд. Сейчас самое главное – мы интенсивно работаем над наполнением этого музея.
Также в Молодечно состоялась презентация книги «Геноцид белорусского народа» под редакцией генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа. Стоит отметить, что в рамках уголовного дела было опрошено более 15 тысяч свидетелей, половина из них – живые голоса той страшной эпохи, бывшие узники концлагерей.
Андрей Швед в Хатыни: мы должны добиться того, что каждый молодой человек проникнуться всей душой тем ужасом, который здесь творился. Читайте здесь.