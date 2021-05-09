«Была комиссия по деколонизации, а во главе комиссии был отец». Как Африка получила независимость и какова в этом заслуга БССР?
Новости Беларуси. Еще один урок истории и тоже из 45-го, который стал поворотным на планете по многим позициям. 25 июня, Сан-Франциско, народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев подписывает Устав Организации Объединенных Наций, той самой, которая создавалась «для поддержания мира и безопасности на планете». Это цитата из того документа и в сегодняшнем нашем контексте очень важное замечание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но всегда ли она, то есть ООН, справляется с этим функциями – вопрос отдельный, сложный и очень дискуссионный. И тот самый, который официальный Минск не раз обозначал. А пока, продолжая историческую тему, сосредоточимся на белорусских ооновских корнях.
В них на неделе основательно покопалась Яна Шипко.
Василий Киселев, историк, сын первого министра иностранных дел БССР:
В 1960 году 17 стран Африки без войны получили независимость. Была комиссия по деклонизации. А во главе комиссии был отец. И пока отец был жив, каждый год, кто бы в этих странах не был у власти, приходили поздравительные телеграммы, они помнили – не знаю, помнят ли сейчас – но они помнили из рук кого мирным путем получили независимость. 17 стран Африки.
Владимир Снапковский, профессор кафедры международных отношений ФМО БГУ:
Школа сфарміравалася, беларуская дыпламатычная школа, нашы дыпламаты навучыліся, як працаваць на міжнароднай арэне, у структурах міжнародных арганізацыі. У нас быў адносна невялікі штат Міністэрства замежных спраў, каля 30 чалавек, но яны вялікую працу рабілі. Так што калі атрымалі незалежнасць, мы не пачыналі з нуля.
Алескандр Опимах, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:
То, что было накоплено за годы участия Беларуси в ООН, это бесценный опыт, который позволил вырастить целую плеяду белорусских дипломатов, которые после обретения независимости Беларуси стали основой белорусского МИДа. Беларусь смогла на внешней арене себя позиционировать как государство, которое продвигает инициативы, направленные на укрепление мира, безопасности, сотрудничества народов.