«Была комиссия по деколонизации, а во главе комиссии был отец». Как Африка получила независимость и какова в этом заслуга БССР?

Новости Беларуси. Еще один урок истории и тоже из 45-го, который стал поворотным на планете по многим позициям. 25 июня, Сан-Франциско, народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев подписывает Устав Организации Объединенных Наций, той самой, которая создавалась «для поддержания мира и безопасности на планете». Это цитата из того документа и в сегодняшнем нашем контексте очень важное замечание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но всегда ли она, то есть ООН, справляется с этим функциями – вопрос отдельный, сложный и очень дискуссионный. И тот самый, который официальный Минск не раз обозначал. А пока, продолжая историческую тему, сосредоточимся на белорусских ооновских корнях.

В них на неделе основательно покопалась Яна Шипко.

Василий Киселев, историк, сын первого министра иностранных дел БССР:

В 1960 году 17 стран Африки без войны получили независимость. Была комиссия по деклонизации. А во главе комиссии был отец. И пока отец был жив, каждый год, кто бы в этих странах не был у власти, приходили поздравительные телеграммы, они помнили – не знаю, помнят ли сейчас – но они помнили из рук кого мирным путем получили независимость. 17 стран Африки.