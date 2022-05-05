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Пророчат всё большее внедрение интернета. Какое будущее ждёт печатные СМИ?

05 мая 2022 14:07
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День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место для печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Поговорим о том, что традиции, конечно, сохраняем, стараемся, но все равно пророчат все большее внедрение интернета, замещение. Что происходит по наблюдениям, что изменяется явно?

Пророчат всё большее внедрение интернета. Какое будущее ждёт печатные СМИ?-1

Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:
Печатное слово просто берет на себя функцию объяснять события, которые уже случились, анализировать, давать горизонты будущего. В этом смысле печатные СМИ востребованы, причем не только у нас – во всем мире. Второй факт – такая быстрая текучка новостей и эмоция уходят в электронные СМИ, новые медиа, а глубина и аналитика остаются в печатных.

«Это просто информационный шум». В чем разница контента печатных и электронных СМИ – подробнее здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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