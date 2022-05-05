Пророчат всё большее внедрение интернета. Какое будущее ждёт печатные СМИ?

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место для печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Поговорим о том, что традиции, конечно, сохраняем, стараемся, но все равно пророчат все большее внедрение интернета, замещение. Что происходит по наблюдениям, что изменяется явно?
Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:
Печатное слово просто берет на себя функцию объяснять события, которые уже случились, анализировать, давать горизонты будущего. В этом смысле печатные СМИ востребованы, причем не только у нас – во всем мире. Второй факт – такая быстрая текучка новостей и эмоция уходят в электронные СМИ, новые медиа, а глубина и аналитика остаются в печатных.
«Это просто информационный шум». В чем разница контента печатных и электронных СМИ – подробнее здесь.