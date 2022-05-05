Пророчат всё большее внедрение интернета. Какое будущее ждёт печатные СМИ?

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место для печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Поговорим о том, что традиции, конечно, сохраняем, стараемся, но все равно пророчат все большее внедрение интернета, замещение. Что происходит по наблюдениям, что изменяется явно?