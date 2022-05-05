Эксклюзив с какой-то дивой, которая сейчас у всех на слуху. Как отечественным изданиям конкурировать с глянцем?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Скажите честно, проще ли журналу в каком-то определенном сегменте выживать? Потому что, говорят о том, что сегментация рынка – это тоже своеобразный ключ к успеху. Когда ты работаешь на конкретную аудиторию, потом это уже становится неким даже брендом. Все-таки сегмент конкретный упрощает ситуацию или нет?

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое местопечатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Лариса Раковская, шеф-редактор женского журнала «Алеся»:

Я думаю, нет. Потому что мы вынуждены конкурировать с изданиями, глянцем абсолютно развлекательным, который по франшизе приходит к нам с другими финансовыми возможностями, с другими темами глобальными. Мы не можем, условно говоря, эксклюзив, интервью с какой-то там дивой, которая сейчас у всех на слуху и лидер мнения такой условный. Мы работам для своего читателя на свою государственную, страновую повестку. Мы пишем о наших людях и для наших людей. При этом мы вынуждены конкурировать с тем, что идет вал информации по, условно говоря, женской тематике – здоровье, красота, семейные отношения. Поэтому эти все рубрики безумно популярны, потому что это все развлекательный формат. Мы все это читаем, ищем в интернете. Одно и то же в разной упаковке в интернете читаем. Иногда, может быть, потом чертыхаемся, что не несет ничего нового. Но мы это читаем. Поэтому наш журнал работает на то, чтобы наша информация – за что люди заплатили, положили у себя дома и пришли в библиотеку почитать этот журнал.

Сельские библиотеки в очень маленьких населенных пунктах, там, где есть подшивка нашего журнала – поверьте, мы имеем связь. Устраиваем по Zoom такие мосты – рассказываем о журнале, проводим с нашими авторами встречи с людьми или приезжаем туда. Мы видим, в общем-то, насколько это все востребовано. Поэтому, понимая свою ответственность, мы считаем, что наш журнал должен и есть быть практичным. Практическая психология, советы юристов, косметологов, врачей. То есть все это, кроме развлекательности, несет в себе, я скажу очень, может быть, просто воспитательный аспект.