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В центре внимания – вопросы экономики. Какие задачи Александр Лукашенко поставил новому вице-премьеру?

22 августа 2022 10:40
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Новости Беларуси. 22 августа Александр Лукашенко актуализировал ряд задач перед Управлением делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, во Дворце Независимости глава государства встретился с недавно назначенным вице-премьером Петром Пархомчиком.

В центре внимания – вопросы экономики. Какие задачи Александр Лукашенко поставил новому вице-премьеру?-1

В центре внимания – вопросы экономики. В 2022 году стоит важная задача – сохранить уровень развития не ниже уровня 2021-го – отметил глава государства. И важную роль в этом должна сыграть промышленность. В этом вице-премьеру поможет работа в прежних должностях: Петр Пархомчик возглавлял МТЗ и БелАЗ, на протяжении двух последних лет руководил Минпромом.

В центре внимания – вопросы экономики. Какие задачи Александр Лукашенко поставил новому вице-премьеру?-4

Кроме того, Президент поставил перед правительством задачу сохранять существующие рынки сбыта продукции и осваивать новые. Стратегическим вопросом для Совмина по-прежнему остается развитие импортозамещения. Президент требует ускориться. Добавим, что вникать в работу, особенно в те сферы, с которыми не приходилось сталкиваться, новому вице-премьеру будет помогать прежний. Это личное требование главы государства.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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