В центре внимания – вопросы экономики. Какие задачи Александр Лукашенко поставил новому вице-премьеру?

Новости Беларуси. 22 августа Александр Лукашенко актуализировал ряд задач перед Управлением делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, во Дворце Независимости глава государства встретился с недавно назначенным вице-премьером Петром Пархомчиком.

В центре внимания – вопросы экономики. В 2022 году стоит важная задача – сохранить уровень развития не ниже уровня 2021-го – отметил глава государства. И важную роль в этом должна сыграть промышленность. В этом вице-премьеру поможет работа в прежних должностях: Петр Пархомчик возглавлял МТЗ и БелАЗ, на протяжении двух последних лет руководил Минпромом.