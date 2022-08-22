Татьяна Лугина: «Мы способны абсолютно заменить все ведущие мировые бренды. И азиатских регионов, и западных стран»

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сказали, что не все представили. Но, опять же, есть определенный скепсис. Могут ли те же самые «Світанак» или «Купалінка» заменить испанские и шведские бренды, которые у нас все же остались? Я понимаю, что у них, наверное, позиция не столько качество. Потому что о качестве мы можем говорить, что и у нас хорошее. А такого дикого маркетинга... Мы к этому готовы?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Вы знаете, что касается 2022 года, он, наверное, для легкой промышленности особый год. По импульсу, который мы получили, и не только потому что нам его придали в виде поручений и задач. А именно сам рынок продиктовал условия пребывания наших субъектов хозяйствования, наши предприятия, нашего бизнеса на внутреннем рынке и на экспорте. Сами условия таковы, что мы понимаем, что сегодня есть уникальная возможность. Часть рынка, который по воле судьбы освободился, занять нашими производителями. Да, правильно вы говорите, что агрессивный маркетинг, дикий маркетинг. Как хотим, мы можем его называть. Мы всегда как-то наблюдали. И присматривали за зарубежными импортными компаниями. И где-то даже с завистью говорили: вот, они и то умеют, и это. И так красиво показывают, и то могут красиво преподнести.
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Татьяна Лугина:
На самом деле, в этом году мы действительно больше и агрессивнее стали присутствовать на внутреннем рынке. И говорят об этом даже цифры статистики за полугодие. У нас есть определенные пять-шесть основных групп товаров народного потребления. В виде трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий, обуви, галантереи, которые мы отслеживаем ежемесячно. По крайней мере, ежеквартально мы берем статистику. И хочу сказать, за шесть месяцев текущего года в виде трикотажных изделий доля нашего рынка за полугодие увеличилась с 34 % в прошлом году – 46 % в этом году. Да, может быть, это не такой рост, как нам бы хотелось. Естественно, мы ставим себе задачу иметь по крайней мере 60 %. Мне кажется, мы спокойно можем занимать эту нишу в виде бельевого трикотажа или верхнего трикотажа, потому что сегодня мы способны абсолютно заменить все ведущие мировые бренды. И азиатских регионов, и западных стран.
Абсолютно и современными, и качественными, и креативными моделями. Причем подключился, хочу сказать, к этой работе и очень активно частный бизнес последние годы. Поэтому, замечая вот такой тренд на увеличение нашей доли – главное, как говорится, не успокаиваться. Только вперед, интенсивно. И кроме столицы у нас действительно, мы почувствовали здесь интерес и наших покупателей, гостей столицы, безусловно. Которые высказывают кучу положительных эмоций. Как они приобретают изделия. И пальто, и костюмы, и платья, и бельевой трикотаж. И естественно, когда слышишь такие отзывы, понимаешь, что наш рынок открытый и рядом буквально Российская Федерация.
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