Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Мало того, что вы занимаетесь идеологией, работаете с молодежью, у вас еще такой ответственный пост – вы руководите городской организацией Белорусского союза женщин. В целом, наверное, общественная работа для вас не чужда была и ранее, но какие-то, может быть, новшества вы привнесли в эту работу, может быть, какое-то вдохновение получаете, чтобы уже на госслужбе воплощать?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я скажу, что председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» равно как и руководитель Главного управления идеологической работы, я еще совсем недолго – до полугода. Хотя в должности своей основной гораздо больше. Поэтому планы грандиозные. Организация наша сегодня многочисленная – это более 12 тысяч женщин, которые сегодня являются членами Союза женщин, но это последние данные, которые были на начало года. Она меняется, становится еще больше. Самое главное, что у людей есть желание объединяться, быть вместе. Это колоссальная общественная нагрузка, но она очень сопряжена с основной работой идеологической. Потому что это тоже идеология, это то, чем я живу и с чем я работаю.

Юлия Артюх:

Традиционно у нас рубрика «Блиц-опрос». Я задаю вопрос – вы коротко на него отвечаете. Вас легко довести до слез?



Ольга Чемоданова:

Нет. Юлия Артюх:

Четкий план или спонтанность? Ольга Чемоданова:

Скорее, четкий план. Юлия Артюх:

Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Ольга Чемоданова:

Есть такие. Юлия Артюх:

Жесткая диета или вкусная еда? Ольга Чемоданова:

Скорее, жесткая диета, чем вкусная еда. Юлия Артюх:

Вы счастливый человек? Ольга Чемоданова:

Да, я счастливый человек.