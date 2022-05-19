Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Юлия Артюх, СТВ:
Мало того, что вы занимаетесь идеологией, работаете с молодежью, у вас еще такой ответственный пост – вы руководите городской организацией Белорусского союза женщин. В целом, наверное, общественная работа для вас не чужда была и ранее, но какие-то, может быть, новшества вы привнесли в эту работу, может быть, какое-то вдохновение получаете, чтобы уже на госслужбе воплощать?
Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Я скажу, что председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» равно как и руководитель Главного управления идеологической работы, я еще совсем недолго – до полугода. Хотя в должности своей основной гораздо больше. Поэтому планы грандиозные. Организация наша сегодня многочисленная – это более 12 тысяч женщин, которые сегодня являются членами Союза женщин, но это последние данные, которые были на начало года. Она меняется, становится еще больше. Самое главное, что у людей есть желание объединяться, быть вместе. Это колоссальная общественная нагрузка, но она очень сопряжена с основной работой идеологической. Потому что это тоже идеология, это то, чем я живу и с чем я работаю.
Юлия Артюх:
Традиционно у нас рубрика «Блиц-опрос». Я задаю вопрос – вы коротко на него отвечаете. Вас легко довести до слез?
Ольга Чемоданова:
Нет.
Юлия Артюх:
Четкий план или спонтанность?
Ольга Чемоданова:
Скорее, четкий план.
Юлия Артюх:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?
Ольга Чемоданова:
Есть такие.
Юлия Артюх:
Жесткая диета или вкусная еда?
Ольга Чемоданова:
Скорее, жесткая диета, чем вкусная еда.
Юлия Артюх:
Вы счастливый человек?
Ольга Чемоданова:
Да, я счастливый человек.
Юлия Артюх:
О чем вы мечтаете?
Ольга Чемоданова:
У меня много желаний. Я не знаю, какое из них самое главное.
Юлия Артюх:
Как вы относитесь к критике?
Ольга Чемоданова:
Спокойно. Я всегда выслушиваю критику.
Юлия Артюх:
Чего бы вы никогда не сделали в своей жизни?
Ольга Чемоданова:
Я бы никогда не бросила свою страну.
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