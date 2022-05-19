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Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни

19 мая 2022 14:19
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.  

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-1

Юлия Артюх, СТВ:  
Мало того, что вы занимаетесь идеологией, работаете с молодежью,  у вас еще такой ответственный пост – вы руководите городской организацией Белорусского союза женщин. В целом, наверное, общественная работа для вас не чужда была и ранее, но какие-то, может быть, новшества вы привнесли в эту работу, может быть, какое-то вдохновение получаете, чтобы уже на госслужбе воплощать?  

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-4

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Я скажу, что председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» равно как и руководитель Главного управления идеологической работы, я еще совсем недолго – до полугода. Хотя в должности своей основной гораздо больше. Поэтому планы грандиозные. Организация наша сегодня многочисленная – это более 12 тысяч женщин, которые сегодня являются членами Союза женщин, но это последние данные, которые были на начало года. Она меняется, становится еще больше. Самое главное, что у людей есть желание объединяться, быть вместе. Это колоссальная общественная нагрузка, но она очень сопряжена с основной работой идеологической. Потому что это тоже идеология, это то, чем я живу и с чем я работаю.

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-7

Юлия Артюх:  
Традиционно у нас рубрика «Блиц-опрос». Я задаю вопрос – вы коротко на него отвечаете. Вас легко довести до слез?  

Ольга Чемоданова:  
Нет.

Юлия Артюх:  
Четкий план или спонтанность?  

Ольга Чемоданова:  
Скорее, четкий план.  

Юлия Артюх:  
Есть люди, которых вы остерегаетесь?  

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-10

Ольга Чемоданова:  
Есть такие.  

Юлия Артюх:  
Жесткая диета или вкусная еда?  

Ольга Чемоданова:  
Скорее, жесткая диета, чем вкусная еда.  

Юлия Артюх:  
Вы счастливый человек?  

Ольга Чемоданова:  
Да, я счастливый человек.  

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-13

Юлия Артюх:  
О чем вы мечтаете?  

Ольга Чемоданова:  
У меня много желаний. Я не знаю, какое из них самое главное.  

Юлия Артюх:  
Как вы относитесь к критике? 

Ни за что не бросила бы. Ольга Чемоданова ответила, что никогда не сделает в своей жизни-16

Ольга Чемоданова:  
Спокойно. Я всегда выслушиваю критику.  

Юлия Артюх:  
Чего бы вы никогда не сделали в своей жизни?  

Ольга Чемоданова:  
Я бы никогда не бросила свою страну.  

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# Интервью # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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