Губернатор Ростовской области в Беларуси: мы не должны ждать, обстановка требует, нужно быстрее всё делать

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Подробности.

По мнению российского губернатора, главная задача – избежать бюрократизации и в кратчайшие сроки реализовать все договоренности, подписанные на бумаге.