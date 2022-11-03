Губернатор Ростовской области в Беларуси: мы не должны ждать, обстановка требует, нужно быстрее всё делать
Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.
Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Подробности.
По мнению российского губернатора, главная задача – избежать бюрократизации и в кратчайшие сроки реализовать все договоренности, подписанные на бумаге.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
Совершенно точно в повестку дня должно быть включено взаимодействие молодежных организаций, образовательных структур. При этом они значительно быстрее найдут контакты, чем мы будем своими бюрократическими бумагами создавать эти контакты. Они будут работать, а нам нужно просто немного мостики построить. Александр Григорьевич об этом очень четко и, по-моему, конкретно сказал. Таким образом, документы, которые мы подписали вчера по рабочей группе, и сегодня подпишем продолжение нашего соглашения, должны носить прикладной характер. Мы не должны ждать каких-то периодов времени, а практически сразу их начинать реализовывать. Обстановка того требует. Нужно быстрее все делать.
Беларусь и Ростовская область в 2023 году намерены обменяться культурными миссиями. Подготовка уже ведется. Обсуждается также тема развития взаимного туризма. Инициативу, озвученную российской стороной, поддержали и в белорусском правительстве.