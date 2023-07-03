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«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами

03 июля 2023 16:35
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Новости Беларуси. 3 июля Александр Лукашенко со своим народом. В Год мира и созидания особенно символично, что не сменилась локация праздника. Президент, как и в предыдущие годы, возлагает цветы к Кургану Славы, который молча и строго с высоты напоминает о том, как больно бывает, когда теряют мир, и как непросто всем вместе строить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле! Читайте здесь

«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами-1

Глава государства сегодня был как никогда лаконичен в выступлении, и это в духе времени. В этот день выступление Президента страны адресовано прежде всего его соотечественникам, а мы сейчас, кажется, без лишних слов друг друга понимаем. И все же самые важные – самым главным людям, которым всегда будут благодарны поколения, Александр Лукашенко непременно озвучивает.

«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами-4

Спасибо!

«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами-7

– Ни одна фашистская гадина нас не возьмет, пока мы будем с Россией.
– Ни одна. Да.

«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами-10

Присаживайтесь.
Просьба к вам одна. Берегите себя.
Ну, я не волнуюсь, спасибо. Посмотрите, какая молодежь у нас.
Молодежь хорошая, ну и какой Президент у нас, тоже хороший!

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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