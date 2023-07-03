«Ни одна фашистская гадина нас не возьмёт!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами

Новости Беларуси. 3 июля Александр Лукашенко со своим народом. В Год мира и созидания особенно символично, что не сменилась локация праздника. Президент, как и в предыдущие годы, возлагает цветы к Кургану Славы, который молча и строго с высоты напоминает о том, как больно бывает, когда теряют мир, и как непросто всем вместе строить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле! Читайте здесь.

Глава государства сегодня был как никогда лаконичен в выступлении, и это в духе времени. В этот день выступление Президента страны адресовано прежде всего его соотечественникам, а мы сейчас, кажется, без лишних слов друг друга понимаем. И все же самые важные – самым главным людям, которым всегда будут благодарны поколения, Александр Лукашенко непременно озвучивает.

– Спасибо!

– Ни одна фашистская гадина нас не возьмет, пока мы будем с Россией.

– Ни одна. Да.