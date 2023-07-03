Лукашенко: в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле!

Новости Беларуси. 3 июля Александр Лукашенко со своим народом. В Год мира и созидания особенно символично, что не сменилась локация праздника. Президент, как и в предыдущие годы, возлагает цветы к Кургану Славы, который молча и строго с высоты напоминает о том, как больно бывает, когда теряют мир, и как непросто всем вместе строить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы встречаем его у подножия величественного памятника. Памятника, возведенного в честь героев, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Курган Славы – святое место. Здесь гремели ожесточенные бои, тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни, чтобы жили мы. Здесь кровью скрепились братские узы большой многонациональной страны. Бойцы не делили себя на белорусов и русских, украинцев и казахов, армян и грузин, таджиков и киргизов, азербайджанцев, узбеков и других. Не делили землю на свою и чужую. Они сражались за наше одно Отечество. Подробности. Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь. Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана – наши гости, участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна Победа и одна правда! И мы за эту правду готовы бороться сами. И все же плечом к плечу с союзниками чуть легче что ли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми. «Ни одна фашистская гадина нас не возьмет!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами. За последние несколько лет активной фазы передела сфер влияния мы привыкли к тому, что мир переходит к разговору на языке оружия. Вопросы безопасности неминуемо связываем с вопросом достаточности количества вооружений, к счастью, еще не поздно вспомнили о другом важнейшем аспекте. Базе, заложив которую, глядишь, и не придется прибегать к другим средствам защиты. Речь об умах и сердцах.