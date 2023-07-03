Лукашенко: в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле!
Новости Беларуси. 3 июля Александр Лукашенко со своим народом. В Год мира и созидания особенно символично, что не сменилась локация праздника. Президент, как и в предыдущие годы, возлагает цветы к Кургану Славы, который молча и строго с высоты напоминает о том, как больно бывает, когда теряют мир, и как непросто всем вместе строить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы встречаем его у подножия величественного памятника. Памятника, возведенного в честь героев, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Курган Славы – святое место. Здесь гремели ожесточенные бои, тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни, чтобы жили мы. Здесь кровью скрепились братские узы большой многонациональной страны. Бойцы не делили себя на белорусов и русских, украинцев и казахов, армян и грузин, таджиков и киргизов, азербайджанцев, узбеков и других. Не делили землю на свою и чужую. Они сражались за наше одно Отечество. Подробности.
Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь. Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана – наши гости, участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна Победа и одна правда!
И мы за эту правду готовы бороться сами. И все же плечом к плечу с союзниками чуть легче что ли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми.
«Ни одна фашистская гадина нас не возьмет!» Лукашенко на Кургане Славы пообщался с ветеранами.
За последние несколько лет активной фазы передела сфер влияния мы привыкли к тому, что мир переходит к разговору на языке оружия. Вопросы безопасности неминуемо связываем с вопросом достаточности количества вооружений, к счастью, еще не поздно вспомнили о другом важнейшем аспекте. Базе, заложив которую, глядишь, и не придется прибегать к другим средствам защиты. Речь об умах и сердцах.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы делаем все правильно. Я считаю, что, конечно, останавливаться на достигнутом нельзя. Сегодня сохранение исторической правды – это главная составляющая, наверное, в борьбе против того, что предпринимает сегодня коллективный Запад. Борьба за умы молодых людей. Чем больше мы будем поднимать исторические факты, говорить об этом, вспоминать своих дедов и прадедов, тем больше будет понимание у молодого поколения значимости того, что сделано в Беларуси.
Самое дорогое – это мир. Если каждый на своем месте будет заниматься делом и сопоставлять исторические факты, я думаю, все будет хорошо, мы будем также непобедимы. Самое главное, непобедимы моральным духом. Так, как было 80 лет назад. Сегодня Президент сказал в выступлении, и киргиз, и белорус, и таджик, и украинец, и любой другой национальности Советского Союза, никто не думал, что где-то там далеко Казахстан, Азербайджан, Армения, они сражались здесь, на белорусской земле. Вот они были непобедимы, прежде всего своим духом, моральным духом. И мы должны быть стойкими такими же, похожими на них и продолжать то дело, которое делали они, сохранить мир. Они заплатили за это своей жизнью. Это дорогого стоит. Сохраним мир, и все будет хорошо.