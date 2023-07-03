Марзалюк: ёсць выдумка, што нас прыдумаў Ленін уперамешку з палякамі

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Калі людзі крычаць, што яны прыхільнікі Прэзідэнта, то пачуйце кіраўніка дзяржавы, уважліва перачытайце даклад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня мінулага года. Уважліва перачытайце словы, сказаныя Прэзідэнтам на прэзідэнцкім уроку 1 верасня па гісторыі. А калі рэзюмаваць, я хачу сказаць, што калі мы кажам пра беларускую традыцыю гістарычнай дзяржаўнасці, то яна не маладзейшая за традыцыю велікарускую і ўкраінскую. Быў такі вялікі гісторык, культуролаг і філосаф-велікарус Карэеў, прычым імперцам быў. Але ён меў смеласць сказаць, што калі ўзнікла першая ўсходнеславянская дзяржава, велікарусаў яшчэ не існавала. Вынік – больш позняе з’яўленне, у XIII-XIV стагоддзі, у адрозненні ад іншых двух плямён. Я мог бы гэтую спасылку паказаць у акадэмічным рускім выданні.

Игорь Марзалюк:

Ёсць нацыяналісты розных гатункаў. Адны завернутыя на заходнюю опцыю, у іх беларусы існавалі ледзь не ў эпоху мамантаў, а беларуская дзяржаўнасць – у Верхнім палеаліце. І быў своеасаблівы варыянт неандэртальца, які крычаў: гэць, маскалі. Гэта адна партыя хворых на галаву, чотка арыентаваных на заходні вектар. Ёсць другая маргінальная кантужаная партыя, якая да сёння крычыць, што беларусы – гэта бальшавісцка-польская выдумка, што нас ніколі не было і што нас прыдумаў Ленін у перамешку з палякамі. Гэтыя людзі проста не ведаюць ні расійская гістарыяграфіі дарэвалюцыйнай, ні рэальнай гісторыі мінулага. І самае пацешнае, калі асобныя з іх заяўляюць, што нібыта нават камуністы. Камуніст, які адмаўляе факт існавання БССР і беларускай нацыі, плюе ў свой калодзеж. На іх добрым сайце ёсць рэч Сталіна на X з’ездзе РКПБ, 1921 год. Там усё чотка напісана пра беларускую нацыянальнасць, рускую і ўкраінскую. І ёсць яшчэ адна памылка велікарускіх шавіністаў-нацыяналістаў, якія паталагічна ненавідзяць усё, што было пасля 1917 года. Яны абзываюць СССР «чырвонай імперыяй». СССР не быў чырвонай імперыяй. Ён быў пад чырвоным сцягам, але ён стварыў упершыню сумоўе народаў.