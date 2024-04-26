«Независимость стран проявляется в выборе». Психолог о ВНС и признаках свободного государства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за первым днем ВНС, можно увидеть, что значит, когда государство свободно. Независимость стран проявляется в выборе. И чем больше в нем включено возможностей, тем границы ее суверенности шире. К примеру, обновленный формат ВНС возник под запрос наших людей на участие. И подобно тому, как это бывает и в частной жизни, ориентацию на свои потребности способны позволить себе лишь свободные. Ведь для того, чтобы выбрать, как жить или внести коррекции в Конституцию, Беларусь в праве не спрашивать посторонних кураторов: а можно мы у себя в стране что-то сделаем?

К примеру, в первый день ВНС Президент говорил о том, как, наверняка сам не желая того, наш украинский брат стал чужим полигоном. В счет жизней и интересов простых украинцев пытаются закрепить влияние блоки Запада, и разрешить себе не воевать не может. В то время, как признак свободных стран, если ты хочешь жить в мире – живи.

Так или иначе, тема войны и мира поднимает вопросы о том, в чем же сила. Размышляя на эту тему, Президент обратился к одной из возможных причин, что ложится в основу масштабных конфликтов. Порой человек агрессивен от страха, но если внутренне дух силен, то желание бить окружающих первым само по себе отпадает. Впрочем, как и подавлять свое окружение в принципе. «Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие», – акцентировал Президент во время собрания.

Ведь настоящая сила порой в принятии, где народ окружающих стран могут быть просто другими. По-своему самобытными и свободными. О еще одном показателе суверенных стран, который озвучил глава государства, это качество отношений со своим окружением. И если они происходят на равных, это явный признак того, что в формате своих контактов с другими страна остается свободной. Несмотря на то, что эти союзы нужны и важны, они нужны обоюдно. И нет в них ни поглощения, ни насилия.