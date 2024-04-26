«Независимость стран проявляется в выборе». Психолог о ВНС и признаках свободного государства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за первым днем ВНС, можно увидеть, что значит, когда государство свободно. Независимость стран проявляется в выборе. И чем больше в нем включено возможностей, тем границы ее суверенности шире. К примеру, обновленный формат ВНС возник под запрос наших людей на участие. И подобно тому, как это бывает и в частной жизни, ориентацию на свои потребности способны позволить себе лишь свободные. Ведь для того, чтобы выбрать, как жить или внести коррекции в Конституцию, Беларусь в праве не спрашивать посторонних кураторов: а можно мы у себя в стране что-то сделаем?
К примеру, в первый день ВНС Президент говорил о том, как, наверняка сам не желая того, наш украинский брат стал чужим полигоном. В счет жизней и интересов простых украинцев пытаются закрепить влияние блоки Запада, и разрешить себе не воевать не может. В то время, как признак свободных стран, если ты хочешь жить в мире – живи.
Так или иначе, тема войны и мира поднимает вопросы о том, в чем же сила. Размышляя на эту тему, Президент обратился к одной из возможных причин, что ложится в основу масштабных конфликтов. Порой человек агрессивен от страха, но если внутренне дух силен, то желание бить окружающих первым само по себе отпадает. Впрочем, как и подавлять свое окружение в принципе. «Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие», – акцентировал Президент во время собрания.
Ведь настоящая сила порой в принятии, где народ окружающих стран могут быть просто другими. По-своему самобытными и свободными. О еще одном показателе суверенных стран, который озвучил глава государства, это качество отношений со своим окружением. И если они происходят на равных, это явный признак того, что в формате своих контактов с другими страна остается свободной. Несмотря на то, что эти союзы нужны и важны, они нужны обоюдно. И нет в них ни поглощения, ни насилия.
Алена Дзиодзина:
«ШОС – это разговор на равных. Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением. А БРИКС – это уже другая география и другой масштаб влияния на мировую повестку», – подчеркнул наш Президент во время собрания. Признак нашей свободы состоит также в том, что Беларусь в праве сама выбирать союзников. Без оглядки на то, что об этом думают в странах Запада и по душе ли наша система контактов представительству Штатов.
Ведь не менее показательно то, свободно ли выбирает страна союзников. В этом смысле Беларусь точно уж в праве не спрашивать. В то время, как немалая часть европейско-демократичных якобы стран не может позволить такую роскошь. Продолжая оценивать нашу систему контактов, то для Беларуси они комфортные. И едва ли тут можно посетовать, что приходится лебезить перед тем, кто не нравится. Как и называть своим личным товарищем тех, кто поистине враг.
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