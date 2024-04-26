Минские парки аттракционов открывают сезон

На балансе «Минскзеленстроя» развлекательных конструкций полсотни. Они расположены в трех основных парках столицы: Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска. Появятся новинки и в парке Уго Чавеса, его откроют к середине лета. После зимы все аттракционы прошли техобслуживание, а те, которым больше 10 лет еще и техническую диагностику. «Вальс», «Дикий поезд», «Колесо обозрения» или «Автодром» – выбор развлечений на любой вкус.