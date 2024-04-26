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Минские парки аттракционов открывают сезон

26 апреля 2024 07:03
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Сезон аттракционов начинается. Столичные парки открывают его 26 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минские парки аттракционов открывают сезон-1

На балансе «Минскзеленстроя» развлекательных конструкций полсотни. Они расположены в трех основных парках столицы: Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска. Появятся новинки и в парке Уго Чавеса, его откроют к середине лета. После зимы все аттракционы прошли техобслуживание, а те, которым больше 10 лет еще и техническую диагностику. «Вальс», «Дикий поезд», «Колесо обозрения» или «Автодром» – выбор развлечений на любой вкус.

# Аттракционы # общество

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