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Алёна Дзиодзина о ВНС: «Направление для развития выбирать только нам»

10 апреля 2024 07:32
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алёна Дзиодзина о ВНС: «Направление для развития выбирать только нам»-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Уже совсем скоро Всебелорусское народное собрание начнет впервые работать в обновленном формате. И в масштабе нашей страны в этот раз событие в большей степени будет знаковым, чем обычно. Ведь подобных полномочий у ВНС до сей поры не было, настолько принципиально иным путем его делегаты еще не ходили.

Делать что-то впервые гораздо сложнее, чем делать повторно. А идти в числе первых требует от конкретных людей большей смелости, чем от тех, кто пойдет по следам и в дальнейшем. Ведь до сей поры незнакомый путь предполагает, как правило, неизвестность. И абсолютно нормально, что на новой тропе мы зачастую встречаем и нечто новое.

Помимо патриотизма, уровня образования и желания делегата участвовать, эта особенность требует смелости. Поскольку осуществить первый шаг бывает и хочется, и понимаешь, что нужно, а все равно зачастую страшно. В этом смысле необходимым личностным качеством для участника ВНС должно быть дерзновение к новому, к творчеству, к принципиально иным нестандартным подходам. На данный момент мир активно меняется, и закономерно, что интерес у людей к вопросам политики возрастает.

Вокруг Беларуси немало угроз, желание контролировать жизнь становится больше. Ведь человеку спокойнее жить, если мир предсказуем и обновленные полномочия ВНС отвечают запросу гражданского общества определять свою жизнь и в дальнейшем.

Культурно-исторический контекст в нашем случае был учтен, и в рамках законодательства Беларусь проведет первое заседание ВНС в новом статусе. И как отмечает председатель оргкомитета по подготовке к этому мероприятию Роман Головченко, у нас все готово к тому, чтобы оно прошло на достойном уровне по закону.

Алёна Дзиодзина о ВНС: «Направление для развития выбирать только нам»-4

Алена Дзиодзина:
Ведь если бы запрос общества был, а реализовать его в рамках законодательства у людей не вышло, потребность в активном контроле все равно никуда бы не делась. Однако наши враги могли бы на этой почве возмущать народ и раскачивать. С точки зрения перспектив, принципиально иной орган власти помогает гражданскому обществу и участвовать, и сохранить в государстве порядок. Для сохранения суверенности это важно.

Население страны, как правило, разнородно. И чем больше ее наполняет людей, тем сложнее структура потребностей общества, и тем больше они многосложны. Число делегатов на ВНС максимально включает самых различных представителей белорусского общества. За счет чего фактически каждый гражданин в определенном смысле получает представителя своих интересов при принятии важных для Беларуси решений. Пусть для кого-то из современных стран это роскошь. Но направление для развития выбирать только нам. В мире адекватной политики это правильно.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина

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