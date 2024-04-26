Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси

Сотрудники ГАИ отправляются сегодня, 26 апреля, в трудовые коллективы и учебные заведения. В Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие посвящено правильной эксплуатации двухколесного транспорта. Владельцам мотоциклов, мопедов и велосипедов напомнят, что превышать скорость нельзя, а соблюдать боковой интервал и дистанцию с другим транспортом нужно. Попытки проехать между близко следующими машинами в плотном потоке, проезд на красный свет – все это нарушения, которые ГАИ фиксирует чаще всего.