Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»

Алена Дзиодзина, психолог:

Порой белорусские недруги пытаются высмеять, что якобы наша страна – большое село, а глава государства – аграрий. Тем не менее овощи с фруктами они все едят, а то, что производит аграрный сектор, покупают и продают, невзирая на всю свою напускную светскость. По большой цене, друг у друга. И зачастую по вкусу как мел или пластик. Так что, смех смехом, а вкусного сельского хочется. И получая возможность выбора, немалая часть зарубежных граждан, не сомневаясь, предпочтет белорусское.

«От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Люди прежде всего должны быть накормлены и одеты», – подчеркнул Александр Лукашенко на днях. В этот раз большое рабочее совещание касалось темы развития эффективной работы аграрного сектора. И если задуматься глубоко, то степень влияния этой сферы переоценить будет сложно. Ведь все, что страна может произвести, вырастить, съесть или потом отправить на экспорт – это аналог денег. И своего рода гарантия, что, несмотря на влияние внешних факторов, страна все равно сможет себя обеспечить. С точки зрения социальной стабильности это значит спокойствие жителей за свой завтрашний день. Это значит отсутствие голода. Это значит базовый комфорт населения, который всем нам неизбежно нужен. Ведь когда люди сыты, одеты и за безопасность не беспокоятся, то и психологически данное общество очень устойчиво. Даже в тех случаях, когда преднамеренно провоцируют, пытаются в чем-то обманывать и запугивать, человек, что на базовом уровне обеспечен комфортом, способен, несмотря ни на что, оставаться в гармонии. А если нужно, то быть критичным к поступающим вбросам на инфополе и попыткам недругов управлять его поведением. Так как он сам для себя хозяин эмоций.