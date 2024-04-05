Алёна Дзиодзина: «Проблема современного человека в том, что жить хочется хорошо, но делать для этого минимум»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Зачастую проблема современного человека в том, что жить ему хочется хорошо, но делать для этого хочется минимум. Размышляя вслух на данную тему, Президент на днях философски подметил, что как раз созидать, закреплять свое место под солнцем и достигать успеха нам зачастую приходится вопреки. Просто психологически человек так устроен: ему дай расслабиться – он пошевелится самый минимум. И на весьма справедливый вопрос почему, он предпримет попытки искать причины. «Если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал, санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет», – рассказал Александр Лукашенко во время рабочей командировки в Гродно.

Продолжая размышлять в направлении президентского тезиса, становится очевидно, что главный посыл его установки в том, чтобы, ссылаясь на санкции, представители власти не побежали от жизни. Ведь, как правило, те, кто готовы действовать, найдут возможность и сделают. А те, кто внутренне не готов к усилиям, предпримут попытки искать причины, которые как бы на «официальном уровне» разрешали бы этим людям не напрягаться.

Однако не реже проблемой современного человека становится заблуждение, будто бы наша жизнь должна пройти в абсолютном спокойствии. В то время как жизнь – напряжение. А развитие и прогресс, как правило, связаны с конструктивным волнением. Подобного типа тревога просто является движущим стимулом, с которым по разными причинам пугает встречаться. Не меньшей проблемой является то, что современному человеку кажется, словно бы на другом берегу трава у людей зеленее, небо более синее, а жизнь более легкая и ненапряжная.

Подобного рода своим заблуждениям человек начинает завидовать, хотя, по сути, завидовать нечему. Ведь по ту сторону берега трава с небом такие же, а жизнь у людей не менее сложная. «У нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать, как у нас, а жить, как на Западе, и получать большие деньги. Так они сутками работают [на Западе – прим. ред.], особенно молодежь. Это я знаю точно», – подмечает наш Президент для подобного рода мечтателей.

Я родилась, выросла и большую часть собственной жизни провела в одной из стран той самой Прибалтики. И позволю себе заметить, что Александр Лукашенко отметил все верно: для того чтобы жить, люди много работают. И кому нужен больший доход, тот просто работает дополнительно. И местная трава у них тех же цветов. И никакие тысячи евро за просто так людям тоже не падают.

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