«Разговаривать о своих страхах, о своих тревогах». Как не волноваться перед экзаменом?

Министерство образования определилось с датами проведения ЦТ в 2022 году. Первоначально на тестирование нужно записаться и получить пропуск для прохождения дальнейших этапов. Следует также помнить о некоторых правилах сдачи экзаменов: если их не соблюдать, то шансы на вылет велики.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

С собой нельзя проносить средства приема, хранения, передачи информации. Это очень жесткое требование, чтобы справедливо прошло испытание для всех. Никакие шпаргалки ни на каком носителе также не допускаются. Абитуриентам нельзя меняться местами, нельзя меняться заданиями, нельзя получать помощь от посторонних лиц. Не допускается фальсификация в области регистрации, нельзя использовать бланки заданий для каких-то записей. И нужно помнить, что проверке подлежат только бланки ответов. Чтобы сдать ЦТ на высокий балл, нужно не только проштудировать массу учебников и пособий, но и уметь справиться с волнением. Одни ищут способы, а другие готовы ко всему.

Анна Гончарова, ученица 11 «А» класса гимназии № 21 г. Минска:

Я считаю, что я совершенно готова, все волнение уже прошло, так как я ходила на репетиционное тестирование, свои силы я проверила. Все, что знаю и что не знаю, я уже поняла.

Ирина Богдан, ученица 11 «А» класса гимназии № 21 г. Минска:

Я представляю, что все пройдет так, как нам рассказывали организаторы, все будет организовано на высшем уровне, и никаких форс-мажоров не будет. Волнение все равно присутствует, нельзя исключать этот фактор, потому что это достаточно важный шаг в жизни.

Алексей Целых, ученик 11 «А» класса гимназии № 21 г. Минска:

Наверное, поддержка близких, друзей, родителей. Есть немало способов побороть свои страхи. Специалисты советуют работать с волнением на трех уровнях: на физическом, эмоциональном и ментальном.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Что значит физический уровень? Хорошо высыпаться, заниматься спортом – это уже снижает уровень кортизола в крови – питаться правильно. Все это очень способствует хорошему самочувствию и снижает тревогу. Когда мы осознаем свои эмоции, проговариваем их внутри себя, наше волнение уже снижается.

Простой и доступный лайфхак – техника «заземления». Нужно уткнуть ноги в пол, ощутить опору под ногами и правильно дышать. Кристина Смольская:

Можно дышать по квадрату, это же дыхание используется при панических атаках. Либо просто дышать: медленно вдыхать, затем медленно выдыхать. Ментальная составляющая. Что это значит? Это наши убеждения. Если человек тревожный, то в какие-то волнительные моменты может наступать так называемая катастрофизация мышления: кажется, все плохо, все пропало, я не справлюсь.

Когда накрывает волной тревоги с головой, подготовьте себе позитивные утверждения: я справлюсь, все будет хорошо. И меняйте негативные мысли на хорошие убеждения. Кристина Смольская:

Ну и, конечно, поддержка близких. Разговаривать о своих страхах, о своих тревогах.