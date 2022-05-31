Дегустации, флешмобы и колор-фест. В Гродно с 3 по 5 июня пройдёт фестиваль национальных культур
Новости Беларуси. Гродно в праздничном ожидании. Этим летом после долгого четырехлетнего перерыва свои двери вновь откроет фестиваль национальных культур – визитная карточка региона. Незабываемое торжество красок и света стартует 3 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кулинарные мастер-классы, дегустации и флешмобы, аттракционы, колор-фест и традиционное театрализованное шествие национальных диаспор «Огонь культуры» покорят сердца миллионов.
Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
На данном фестивале мы поддержим ту символику и ту традицию 2022 года, под лозунгом которого он проходит, – единство и память. В программе предусматривается 4 июня праздник творчества, красоты и грации. Третий день фестиваля будет ознаменован тем, что пройдет на Августовском канале.
Кульминацией станет большой гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады. В объективы наших телекамер попадут самые яркие моменты праздника, которые телезрители смогут увидеть 5 июня.