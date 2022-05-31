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Дегустации, флешмобы и колор-фест. В Гродно с 3 по 5 июня пройдёт фестиваль национальных культур

31 мая 2022 17:20
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Новости Беларуси. Гродно в праздничном ожидании. Этим летом после долгого четырехлетнего перерыва свои двери вновь откроет фестиваль национальных культур – визитная карточка региона. Незабываемое торжество красок и света стартует 3 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дегустации, флешмобы и колор-фест. В Гродно с 3 по 5 июня пройдёт фестиваль национальных культур-1

Кулинарные мастер-классы, дегустации и флешмобы, аттракционы, колор-фест и традиционное театрализованное шествие национальных диаспор «Огонь культуры» покорят сердца миллионов.

Дегустации, флешмобы и колор-фест. В Гродно с 3 по 5 июня пройдёт фестиваль национальных культур-4

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
На данном фестивале мы поддержим ту символику и ту традицию 2022 года, под лозунгом которого он проходит, – единство и память. В программе предусматривается 4 июня праздник творчества, красоты и грации. Третий день фестиваля будет ознаменован тем, что пройдет на Августовском канале.

Дегустации, флешмобы и колор-фест. В Гродно с 3 по 5 июня пройдёт фестиваль национальных культур-7

Кульминацией станет большой гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады. В объективы наших телекамер попадут самые яркие моменты праздника, которые телезрители смогут увидеть 5 июня.

# Фестиваль # общество # Ирина Карпович # Фотофакт

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