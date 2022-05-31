Макияж и причёска на выпускной в домашних условиях. Раскрываем секреты удачного образа

Школьный выпускной бывает только раз в жизни, и в этот день каждая девушка хочет быть по-особенному неотразимой. Именно поэтому юные красавицы задолго до дня Х начинают продумывать свой образ, ломают голову над прической и макияжем. Нередко на помощь в этом вопросе приходят стилисты, парикмахеры, визажисты. Для тех, кто не планирует обращаться к профессионалам, мы покажем простой вариант мейкапа и прически, который вы без проблем сможете повторить дома самостоятельно.

Дарья Кондруц, визажист, преподаватель по визажу:

Подготавливаем наше лицо. Можно использовать легкий увлажняющий гель. Наносим по всему лицу. Слегка увлажнили лицо, наносим тональную основу. Остатками средства можно нанести на подвижное веко. Не забываем про шею, чтобы ее оттенок совпадал с оттенком лица.

Чтобы скрыть высыпания, используйте корректор. Он имеет чуть более плотную основу, чем тональный или СС-крем, поэтому прекрасно справится с недостатками кожи.

Дарья Кондруц:

Прорабатываем зону вокруг глаз. Лучше использовать тонкую плотную кисть, также не забываем про зону подвижного века. Фиксируем тональник с помощью пудры. Румяна добавят лицу свежести. Чтобы нанести их правильно, стоит слегка улыбнуться. Средство распределяют на яблочках щек. А бронзатор, в свою очередь, поможет подчеркнуть скулы и сделать лицо более выразительным. Дарья Кондруц:

Не забываем про зону губ и наносим увлажняющий бальзам, чтобы размягчить губы, подготовить к макияжу. Далее работаем с коррекцией лица. Будем использовать румяна, хайлайтер и бронзатор для скульптурирования. Хайлайтер кладем на выступающие зоны на лице.

Цветная тушь или яркий карандаш добавят изюминку в макияж. Ну а если вы не любитель экспериментов, можно просто прокрасить межресничку.

Дарья Кондруц:

Не стоит делать сильно четкие брови с помощью карандаша. Лучше сделать это или тинтом для бровей, или тенями. Переходим к макияжу глаз. Наносим основу для теней на подвижное веко до брови. Затем берем светлый матовый оттенок теней и кладем его поверх основы, на все подвижное веко до брови.

Более плоской кистью выделяем складку века. Более темным оттенком подчеркиваем внешний уголок глаза. Лучше это делать с помощью кисти-бочонка круглой формы. Ставим точку во внешнем уголке и слегка растушевываем. Я хочу сделать акцент на нижнее веко и использую синий оттенок. Макияж готов, теперь нужно определиться с укладкой. Каковы модные тенденции сезона и что подойдет для волос разной длины?

Дарья Кондруц:

Мы подготовили наши волосы, хорошо их прочесали. С помощью невидимого спрея, воска прорабатываем волосы, чтобы они держали текстуру. С помощью пальчиков можем собрать макушку и оставить внизу волосы, которые будем накручивать. Фиксируем макушку с помощью резинки или любой заколки.