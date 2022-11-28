«Нет сегодня пинских огурцов, нет херсонских томатов». Был ли хоть раз дефицит на Комаровке?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Алена Сырова, СТВ:

А почему раньше этим вопросом не занимались? Как раз таки, когда глава государства то самое совещание проводил, он довольно жестко поставил вопрос перед теми же сенаторами, депутатами, людьми, представляющими власть. Почему на эту проблему своевременно не обратили внимание?

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:

Я не сенатор, я Комаровский рынок. Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

На Комаровском рынке все в порядке. Там проблем нет вообще. Алена Сырова:

На Комаровском рынке хоть серо-буро-малиновый перец можно купить. Николай Хмельницкий:

Любой в любое время рабочего дня. Кирилл Казаков, СТВ:

А у вас, на самом деле, когда-нибудь дефицит бывал на Комаровке, чтобы мы понимали?

Николай Хмельницкий:

Я проработал 10 лет, я такого не видел и не слышал. И не может, потому что сети – это единый комплект, а у нас же каждый предприниматель. А индивидуальный предприниматель – это предприимчивый человек, который работает на себя. И что ему нужно? Ему нужно купить товар и продать его. Вопрос продажи сейчас. Поэтому как такового дефицита я его не ощущал не только как директор рынка, но и как потребитель. Потому что я сам хожу и сам люблю покупать. Алена Сырова:

Но не все же торговые точки, которые вы предоставляете, всегда заняты. От чего это зависит? Когда-то больше, когда-то меньше.

Николай Хмельницкий:

По сезонности это в первую очередь сильно зависит. Потом ближе к выходному дню, потому что тоже немного сейчас продавец считает деньги: аренда, все остальное. А если сказать про аренду, то аренда у нас с 2012-го не повышалась. У нас коэффициент аренды устанавливается Мингорисполкомом. С 2012 года мы не подняли ни на одну копейку. Кирилл Казаков:

А вы ревизию проводите? Условно говоря, в городе, например, можно послать фотографию в исполком и сказать, что тут чего-то не хватает. А вы ревизию проводите на рынке? Прошли, например, и, условно говоря, нет сегодня пинских огурцов, нет херсонских томатов. Николай Хмельницкий:

Они были до выходных. С первого января, действительно, может быть.