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Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев

18 ноября 2021 20:10
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Новости Беларуси. Когда судьба беженцев – инструмент политики Запада, а жизни и здоровье – забота обычных белорусов. О чем сегодня думают еврокомиссары и стоит ли ждать от поляков зеленый свет? Ситуация на белорусской-польской границе в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На связи со студией политический обозреватель Евгений Пустовой.  

Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев-1

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Здесь, в «Брузгах», не слышно детского плача, зато хорошо слышен хохот польских карателей. Они рядом стоят. Это последние метры белорусской земли. Дальше пропасть: демократическая бесчеловечность и гуманизм по-варшавски. Эти детские перчатки как привет коллективному Западу. Что видели эти дети, я думаю, они никогда не забудут.  

Облитых водой и газом польских карателей беженцев теперь отогревает и лечит «последний диктатор Европы». Теперь нашего Президента еще мировым кукловодом считают. За спинами вашингтонских ястребов, разрывающих Ближний Восток, стоял Лукашенко. Это он сказал солдатам НАТО покинуть Афганистан и спровоцировать гуманитарный кризис. Но все фейки разрушены после нескольких телефонных переговоров между официальным Минском и Берлином.  

Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев-4

«Химическими атаками, водометами». Представитель беженцев пожаловался на нечеловеческое обращение со стороны Польши – читать здесь.  

Сейчас новое. Якобы наша страна не пускает гуманитарную помощь. Но никто не спешит ее оказывать. Пожалуйста, можно с польской стороны. Через кордон натовских силовиков. Сами пограничники приходили и кормили беженцев. Что самое интересное, на польской стороне журналистов нет. А на нашей, несмотря на то, что здесь закрытая территория, работали, не покладая рук. Польский ядовитый газ подействовал на моих коллег и они видели одно, а мы – совсем другое.  

Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе – читать здесь.  

Газовых атак и водометов со стороны Польши по нет. С этого так называемого сектора обстрела демократическими ценностями вывезены все люди. Эту ночь они проведут в тепле. Еда и вода – счет идет на тонны. Власти оперативно организовали всю мобильную инфраструктуру. Они, беженцы, хотят в Европу.  

Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов» – читать здесь.  

Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев-7

Беженцы охотно общаются с нами и то, что они просят, понятно без перевода.  

Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев-10

Евгений Пустовой:  
Теперь, коллеги, давайте порассуждаем. В эти минуты, дни настоящий поток мигрантов из Франции в Великобританию. Но из-за этого Лондон не предъявляет никаких ультиматумов, не требует санкций ввести против Парижа. И британские силовики не рассматривают своих коллег в бинокли через прицелы бронетехники. Но это другое. Сейчас всю недемократическую бесчеловечность пытается смыть дождь. В «Брузгах» идет дождь, а беженцы находятся в тепле.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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