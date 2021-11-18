Нет газовых атак и водомётов. С линии обстрела на границе с Польшей вывезли всех беженцев

Новости Беларуси. Когда судьба беженцев – инструмент политики Запада, а жизни и здоровье – забота обычных белорусов. О чем сегодня думают еврокомиссары и стоит ли ждать от поляков зеленый свет? Ситуация на белорусской-польской границе в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи со студией политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Здесь, в «Брузгах», не слышно детского плача, зато хорошо слышен хохот польских карателей. Они рядом стоят. Это последние метры белорусской земли. Дальше пропасть: демократическая бесчеловечность и гуманизм по-варшавски. Эти детские перчатки как привет коллективному Западу. Что видели эти дети, я думаю, они никогда не забудут. Облитых водой и газом польских карателей беженцев теперь отогревает и лечит «последний диктатор Европы». Теперь нашего Президента еще мировым кукловодом считают. За спинами вашингтонских ястребов, разрывающих Ближний Восток, стоял Лукашенко. Это он сказал солдатам НАТО покинуть Афганистан и спровоцировать гуманитарный кризис. Но все фейки разрушены после нескольких телефонных переговоров между официальным Минском и Берлином.

«Химическими атаками, водометами». Представитель беженцев пожаловался на нечеловеческое обращение со стороны Польши – читать здесь. Сейчас новое. Якобы наша страна не пускает гуманитарную помощь. Но никто не спешит ее оказывать. Пожалуйста, можно с польской стороны. Через кордон натовских силовиков. Сами пограничники приходили и кормили беженцев. Что самое интересное, на польской стороне журналистов нет. А на нашей, несмотря на то, что здесь закрытая территория, работали, не покладая рук. Польский ядовитый газ подействовал на моих коллег и они видели одно, а мы – совсем другое. Придыбайло возмутился поведением иностранных СМИ на границе – читать здесь. Газовых атак и водометов со стороны Польши по нет. С этого так называемого сектора обстрела демократическими ценностями вывезены все люди. Эту ночь они проведут в тепле. Еда и вода – счет идет на тонны. Власти оперативно организовали всю мобильную инфраструктуру. Они, беженцы, хотят в Европу. Виктор Лискович: «Ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов» – читать здесь.