Депутат Сергей Сыранков: «Этот миграционный конфликт – очередная попытка на границе с Беларусью столкнуть Запад и Восток лбами»

Новости Беларуси. Водометы против мирных беженцев в минусовую температуру – провокация белорусских властей. Так прокомментировали главы внешнеполитических ведомств Большой семерки ситуацию на польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видно, в этом случае многочисленные фото- и видеофакты не аргумент для европейских чиновников, а очередной инструмент гибридной войны. В комиссии по международным делам Палаты представителей отреагировали на подобные заявления.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Обвинить Беларусь, которая сегодня по большому счету единственная пытается разрешить данный конфликт. Делает все для того, чтобы люди, которые действительно сегодня оказались в неимоверно сложных, нечеловеческих условиях, в отношении которых был акт терроризма, акт агрессии был совершен на днях польской стороной. Это, наверное, просто демонизировать самих себя. По-прежнему США, моя позиция такова, идет глобальный передел мира. Этот миграционный конфликт – очередная попытка на границе с Беларусью, здесь, в Беларуси, по большому счету в центре Европы, столкнуть Запад и Восток лбами.

Также в совместном заявлении говорится, что Польша, как и Беларусь, должна предоставить немедленный доступ всем международным организациям для оказания гуманитарной помощи беженцам, скопившимся на границе.