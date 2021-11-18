Мишустин: «Мы дорожим нашими братскими отношениями с Беларусью, считаем важным вывести их ещё на более высокий уровень»

Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе сегодня, 18 ноября, проходит в Ереване. Нашу страну в Армении представляет премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко об интеграции с Россией: «Важно найти те экономические проекты, в которых будут задействованы бизнесы двух стран» – читайте здесь .

На повестке – развитие интеграции в ЕАЭС. Рассмотреть планируется 20 вопросов. Среди них – применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сырьевое обеспечение металлургических предприятий и равных условий участия в закупке сельскохозяйственной техники в Казахстане для производителей союза и третьих стран. Среди прочих тем и установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении моторного транспорта с электрическим двигателем.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Мы дорожим нашими братскими дружескими отношениями с Беларусью, считаем важным вывести их еще на более высокий уровень и укрепить интеграцию в Союзном государстве, которой мы с вами уделяли огромное внимание весь прошедший год. И, конечно, запустить новые проекты, интеграционные проекты по широкому спектру всей взаимной повестки.

Завтра, 19 ноября, второй день межправсовета ЕАЭС. Планируется обсудить новые направления – биологическую безопасность Евразийского экономического союза и климатическую повестку. В приоритете – сближение позиций государств-участников интеграционной «пятерки».