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Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет

24 декабря 2021 14:41
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«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет-1

Конечно, мы не только оценили отремонтированное помещение (подробнее здесь), но и заглянули на само заседание. И здесь положительный пример исправления. Мужчина перечеркнул связь с алкоголем, устроился на работу.

Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет-4

Надо было не пить и не попадаться. Я из-за этого сейчас подумал, что действительно неправ, буду исправляться, работаю.

Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет-7

Иван Николаевич, надеюсь, вы осознаете тот пагубный путь, к которому ведет алкоголизм?

– Я все прекрасно теперь осознаю. Прошу, ради бога, чтобы дали мне шанс.
– Вы должны понимать, что ваша судьба в ваших руках. Мы как члены совета профилактики, представители УВД Центрального района можем только немного поспособствовать вам, чтобы стать на путь исправления, но все остальное зависит только о вас. Все, что в ваших руках, – это не пить, работать. Дом – работа, работа – дом. И делать только на благо себе и родины.

Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет-10

А вот женщина, судя по поведению, пока до конца не осознала серьезность собственной проблемы. Приговор вступил в силу – ее везут в ЛТП. Там, кстати, в последнее время наметилась тенденция, увы, омоложения: одна треть – лица до 25 лет.

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Страница под номером 328. Истории тех, кто сошёл с правильного жизненного пути

# Алкоголь # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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