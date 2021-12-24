Неприятная тенденция. Треть лиц, находящихся в ЛТП, не достигли и 25 лет

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа. Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Конечно, мы не только оценили отремонтированное помещение (подробнее здесь), но и заглянули на само заседание. И здесь положительный пример исправления. Мужчина перечеркнул связь с алкоголем, устроился на работу.

Надо было не пить и не попадаться. Я из-за этого сейчас подумал, что действительно неправ, буду исправляться, работаю.