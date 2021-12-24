Скоро каникулы. В Минской области ГАИ проводит занятия в школах, чтобы напомнить о правилах поведения на дороге

Новости Беларуси. Традиционно в преддверии зимних праздников ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы посещают учреждения образования и напоминают детям правила перехода проезжей части, рассказывают о важности наличия фликеров. Также говорят об опасности использования на дороге наушников и телефонов. Все беседы с детьми проходят в игровом формате, так лучше усваивается материал. Акция продлится до 10 января.

Павел Кулаков, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Минского РУВД:

Также в рамках акции будет проводиться на территории Минской области профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир». Сотрудники ГАИ особое внимание будут уделять водителям, которые осуществляют перевозку несовершеннолетних пассажиров, проверять состояние транспортного средства, а также правила перевозки данных категорий пассажиров.