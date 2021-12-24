Дзермант: наши граждане должны понимать, что время безответственного трёпа в Сети или СМИ прошло

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. За последнее время в нашей стране приняли ряд очень интересных юридических норм. Перемены наступают.

Палата представителей Национального собрания приняла сразу в двух чтениях законопроект «О геноциде белорусского народа». Событие для Беларуси неординарное. Во-первых, потому что, к сожалению, и в нашей стране пришло то время, когда приходится уже ставить заслон попыткам исторического ревизионизма и оправдания преступлений нацизма не только морально-этическими, но и юридическими мерами.

Во-вторых, потому что мы не стали стыдливо закрывать глаза на эти крайне опасные тенденции, которые вовсю расцвели вокруг нашей страны и стали активно проникать внутрь.