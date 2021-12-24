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Дзермант: наши граждане должны понимать, что время безответственного трёпа в Сети или СМИ прошло

24 декабря 2021 14:41
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: наши граждане должны понимать, что время безответственного трёпа в Сети или СМИ прошло-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. За последнее время в нашей стране приняли ряд очень интересных юридических норм. Перемены наступают.  

Палата представителей Национального собрания приняла сразу в двух чтениях законопроект «О геноциде белорусского народа». Событие для Беларуси неординарное. Во-первых, потому что, к сожалению, и в нашей стране пришло то время, когда приходится уже ставить заслон попыткам исторического ревизионизма и оправдания преступлений нацизма не только морально-этическими, но и юридическими мерами.  

Во-вторых, потому что мы не стали стыдливо закрывать глаза на эти крайне опасные тенденции, которые вовсю расцвели вокруг нашей страны и стали активно проникать внутрь.  

Бесчеловечность: без срока давности – читайте здесь.  

Дзермант: наши граждане должны понимать, что время безответственного трёпа в Сети или СМИ прошло-4

Алексей Дзермант:  
Пусть рьяные вредители внутри страны задумаются о последствиях своих слов или действий, подстрекающих и призывающих к санкциям. Почему из-за них должны страдать все, почему работники белорусских предприятий будут вынуждены из-за них недополучать зарплату? За все нужно отвечать. Если кто-то опустился до такого состояния человеконенавистничества, что хотел бы вредить своим соотечественникам, то он должен понимать, что это не останется без внимания закона и правоохранительных органов.  

Дзермант: наши граждане должны понимать, что время безответственного трёпа в Сети или СМИ прошло-7

За все нужно платить – читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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