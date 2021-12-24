«Работа должна начинаться с 5-6 классов». Как в школах детям объясняют важность рабочих профессий?
Новости Беларуси. Президент не исключал, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования. О воспитании молодого поколения поговорим с гостьей программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сложилась тенденция, что школьники, чаще всего выпускники, хотят поступать именно в вузы. Но при этом мы понимаем, что специальности, которые получают в средних специальных учебных учреждениях, зачастую даже более оплачиваемые, чем работа в офисе, например. Как вы привлекаете молодежь к тому, чтобы она получала среднее специальное образование?
Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:
Здесь работа должна начинаться с пятых-шестых классов. Очень часто слышишь о профориентации в девятых классах. Это поздно. Рассказывать о профессиях нужно заранее. У нас даже у учащихся начальных классов есть такая форма воспитательной работы, как экскурсии на предприятия, на заводы. Познакомить с рабочими профессиями нам еще помогают и профтехучреждения, которые находятся даже на базе нашего Московского района. У нас уже несколько лет, думаю, все уже знают, сотрудничество налажено с лицеями по обучению детей 9-11 классов по специальностям. Профориентационная работа в этом и заключается, чтобы рассказать, почему профессии рабочие высокооплачиваемые, где можно найти себя в этой профессии, как происходит обучение в средних специальных учреждениях, профтехучреждениях, как дальше можно трудоустроиться.
Юлия Алексеюк:
Дети и подростки могут быть еще ведомыми ввиду отсутствия жизненного опыта. Как вы в школах стараетесь обезопасить ребят, чтобы они не попали в какие-то неприятные ситуации? В частности, речь о правонарушениях, преступлениях.
Татьяна Коваленя:
Большую помощь оказывают сотрудники правоохранительных органов, потому что в рамках работы классов правовой направленности, посещение сотрудниками очень часто. Рад в неделю, бывает даже и больше, к нам приходят сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних отдела ГАИ Московского района. Они рассказывают, что такое закон, как не нарушить закон, как себя обезопасить, пройти мимо того, что для них будет опасно.
Интерес учеников растет. Что детям объясняют на правовом воспитании в школе – подробнее здесь.