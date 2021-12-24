«Работа должна начинаться с 5-6 классов». Как в школах детям объясняют важность рабочих профессий?

Новости Беларуси. Президент не исключал, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования. О воспитании молодого поколения поговорим с гостьей программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67. Юлия Алексеюк, ведущая:

Сложилась тенденция, что школьники, чаще всего выпускники, хотят поступать именно в вузы. Но при этом мы понимаем, что специальности, которые получают в средних специальных учебных учреждениях, зачастую даже более оплачиваемые, чем работа в офисе, например. Как вы привлекаете молодежь к тому, чтобы она получала среднее специальное образование?

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

Здесь работа должна начинаться с пятых-шестых классов. Очень часто слышишь о профориентации в девятых классах. Это поздно. Рассказывать о профессиях нужно заранее. У нас даже у учащихся начальных классов есть такая форма воспитательной работы, как экскурсии на предприятия, на заводы. Познакомить с рабочими профессиями нам еще помогают и профтехучреждения, которые находятся даже на базе нашего Московского района. У нас уже несколько лет, думаю, все уже знают, сотрудничество налажено с лицеями по обучению детей 9-11 классов по специальностям. Профориентационная работа в этом и заключается, чтобы рассказать, почему профессии рабочие высокооплачиваемые, где можно найти себя в этой профессии, как происходит обучение в средних специальных учреждениях, профтехучреждениях, как дальше можно трудоустроиться.

Юлия Алексеюк:

Дети и подростки могут быть еще ведомыми ввиду отсутствия жизненного опыта. Как вы в школах стараетесь обезопасить ребят, чтобы они не попали в какие-то неприятные ситуации? В частности, речь о правонарушениях, преступлениях.