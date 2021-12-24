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«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?

24 декабря 2021 14:17
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«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Спасением зачастую выступают профилактические рейды, потому как практика замалчивать конфликты, увы, распространена. А вот прийти без предупреждения и иногда застать врасплох – метод эффективный, а для кого-то, скорее, спасительный.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-1

Бьет мать и забирает у нее пенсию. Как рейды милиции помогают предотвратить страшное в семье? – читайте здесь.

И еще один проблемный участок, а точнее, сразу два: ОПОП № 501 и 502 Партизанского района. В двух маленьких комнатах. Вместимость – пять человек, не больше. Рассматриваемый гражданин, как правило, стоит в проходе.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-3

Владислав Федорович, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 501 Партизанского района Минска:
Большое количество, скажем так, безнадежных, которых исправить фактически невозможно, но приходят и люди, которые готовы к исправлению. У нас здесь находятся два совета общественного пункта охраны правопорядка, мы стараемся как-то расходиться с ними по времени. Условия у нас такие небольшой кабинетик. Учитывая, что у нас на данный момент девять членов СОПОП, конечно, всем здесь разместиться очень тяжело. Скажу так, что раньше у нас было 16 членов СОПОП. Поэтому собрать большинство, то есть девять человек, здесь вообще было нереально.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-5

– Честно говоря, мы с вами вдвоем стоим – и помещение тесноватое.
– Конечно, будет очень приятно, если у нас будет большой, просторный кабинет, полностью оснащенный. Это, конечно, улучшит и настроение тех же членов совета профилактики.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-7

Как это случилось в 904-м ОПОП Центрального района, ремонт словно подарок к Новому году.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-9

Согласитесь, разница существенная. Пока доделывают последние штрихи, заседание пришлось провести в близлежащем здании, но вскоре планируют новоселье.

«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?-11

Игорь Кириленков, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 904 Центрального района Минска:
Ремонт завершился недавно, буквально в ноябре, поэтому мы считаем, я как председатель и все члены совета ОПОП № 904, это такой подарок нам к Новому году. Это у нас будет своеобразное новоселье, потому что те бытовые условия, которые были до ремонта, скажем мягко, были очень нехорошие. Здесь требовался ремонт.

Выражаю слова благодарности и администрации района, и ГУВД Мингорисполкома за те комплексные мероприятия, которые позволили нам улучшить наши условия на совете ОПОП. Это позволит более благоприятно проводить работу профилактическую. Наша работа станет еще лучше и плодотворнее и позволит более качественно и углубленно проводить профилактическую работу среди определенной категории граждан.

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Страница под номером 328. Истории тех, кто сошёл с правильного жизненного пути

# Милиция Беларуси # Владислав Федорович # Игорь Кириленков # Кристина Сущеня

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