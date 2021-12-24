«Будет своеобразное новоселье». Как выглядит образцовый опорный пункт после ремонта?

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа. Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться. Спасением зачастую выступают профилактические рейды, потому как практика замалчивать конфликты, увы, распространена. А вот прийти без предупреждения и иногда застать врасплох – метод эффективный, а для кого-то, скорее, спасительный.

Бьет мать и забирает у нее пенсию. Как рейды милиции помогают предотвратить страшное в семье? – читайте здесь. И еще один проблемный участок, а точнее, сразу два: ОПОП № 501 и 502 Партизанского района. В двух маленьких комнатах. Вместимость – пять человек, не больше. Рассматриваемый гражданин, как правило, стоит в проходе.

Владислав Федорович, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 501 Партизанского района Минска:

Большое количество, скажем так, безнадежных, которых исправить фактически невозможно, но приходят и люди, которые готовы к исправлению. У нас здесь находятся два совета общественного пункта охраны правопорядка, мы стараемся как-то расходиться с ними по времени. Условия у нас такие – небольшой кабинетик. Учитывая, что у нас на данный момент девять членов СОПОП, конечно, всем здесь разместиться очень тяжело. Скажу так, что раньше у нас было 16 членов СОПОП. Поэтому собрать большинство, то есть девять человек, здесь вообще было нереально.

– Честно говоря, мы с вами вдвоем стоим – и помещение тесноватое.

– Конечно, будет очень приятно, если у нас будет большой, просторный кабинет, полностью оснащенный. Это, конечно, улучшит и настроение тех же членов совета профилактики.

Как это случилось в 904-м ОПОП Центрального района, ремонт словно подарок к Новому году.

Согласитесь, разница существенная. Пока доделывают последние штрихи, заседание пришлось провести в близлежащем здании, но вскоре планируют новоселье.