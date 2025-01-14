Неожиданные кадровые решения Лукашенко – назначенцы поделились планами на новых должностях

Исполнительская дисциплина и ответственность. Александр Лукашенко озвучил главное требование года и пятилетки, принимая 14 января ряд важных кадровых решений. На новые должности назначены 9 руководителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе два министра. Артур Карпович возглавил Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а Дмитрий Кийко – по налогам и сборам. Но основные кадровые изменения по линии Министерства иностранных дел. Речь о ротации в посольствах нашей страны за рубежом.

Именно Алексей Богданов работал над поручение Президента, которое с новой силой зазвучало в начале года. Справедливое ценообразование. Эту нелегкую эстафету сегодня перенял Артур Карпович. Он тоже выходец из министерства, тогда еще торговли. А после дипломатической службы в России вернулся уже в кресло руководителя ведомства. Первая задача – от Первого.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Время достаточно непростое, год будет сложный, при этом необходимо и потребителям предоставить возможность приобретать товары по справедливым ценам, как сказал глава государства. Никто не говорит, что они будут низкими, но они должны быть сформированы на основании принципов справедливости как для производителя, так для непосредственно потребителя. Справедливость – паттерн белорусской модели управления. Дмитрий Кийко, топ-управленец из Минфина, займется дошлифовкой налоговой системы страны. Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. Подробности.

Беларусь обойдется без налога на богатство, а риторика налоговых органов станет дружелюбнее, хотя общение перетекает в виртуальное – продолжается внедрение новых систем цифровизации для уплаты налогов.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Постоянно реформируя нашу налоговую систему, мы сегодня обладаем всеми инструментами, необходимыми для того, чтобы точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются. Либо это граждане, физические лица, может даже это и не граждане наши, но они здесь работают и получают здесь соответствующие доходы, либо соответствующие предприятия. Стандартный перечень налогов, который у нас сегодня установлен, действует, и он в принципе соответствует общепринятым стандартам. Не только в нашей стране он позволяет эти задачи решать. Кадровое назначение сегодня коснулось и экс-министра. Дмитрий Пиневич социально значимым Минздравом руководил точно не в штиль. А теперь уже от назначенного посла в Азербайджан ждут активных действий. Тесная дружба лидеров – это политическая воля к сотрудничеству. Нужно лишь определить новые реперные точки. Рецепт дипломатический у Дмитрия Пиневича есть.

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Прежде всего, это в какой-то степени мои долги. Взаимодействие между системой здравоохранения и тем более фармпромышленности. И вообще, в целом около фармпромышленности находится биологическая промышленность – биофармпромышленность. Я думаю, это будет точка нашего прироста. IT-технологии, с моей точки зрения, мы можем предложить в большей сфере, чем ранее. С этим, безусловно, связаны все образовательные программы.

Тесное сотрудничество у Минска с Ташкентом и у глав наших государств. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев в постоянном контакте. Как и формате межгосударственного диалога, так и на площадках ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Туда направляется Павел Огородников – до этого первый заместитель министра промышленности. С этого же ведомства и Виталий Бурчук. Теперь нашу технику он в качестве посла будет продвигать на Кубу, а по совместительству в Доминиканскую Республику и Никарагуа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По Министерству промышленности, Дмитрий Николаевич, у нас все там хорошо, что мы перспективных заместителей отправляем? Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

На сегодняшний день по 2024 году, по плану на 2025 год Минпромом все задания выполняются, инвестиционные проекты реализуются. Александр Лукашенко:

Ну все хорошо, мы берем людей и выхватываем их из команды. Дмитрий Крутой:

Ваше поручение было, что кроме двух наших китов во внешней торговле, это Россия и Китай, мы третий такой приоритет должны укрепить отношения со странами СНГ. Из них выделяется большая тройка. Это Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Пакует чемоданы и глас белорусского МИДа, попросту пресс-секретарь Анатолий Глаз теперь переезжает в Турцию. Работать. Напутствие от Президента звучит как позиция официального Минска. Анкара набирает политический вес в мире. Что и говорить, Турция – региональный лидер, мост между Европой и Азией и важная точка в транслогистическом коридоре. Навыки пресс-секретаря пригодятся и в дипломатической деятельности. На предложение журналистов привлекать туристов из Турции в Беларусь новоназначенный посол быстро нашел что ответить.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

Есть задачи от главы государства, есть экономика. И у меня будет задача от журналистского сообщества – привезти побольше туристов турецких в Беларусь. Поэтому запишу себе одним из приоритетных пунктов.

Послом сегодня назначен еще один выходец из обоймы МИДа. Юрий Ярошевич возглавлял службу протокола. Его навыки точно понадобятся на новом месте дипломатической службы – он уезжает в Израиль.