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Рождественская митрополичья ёлка прошла в Большом театре

14 января 2025 18:51
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Рождественская митрополичья елка собрала маленьких гостей в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это семьи священнослужителей, ребята из многодетных семей, воспитанники воскресных школ. Поздравить детей и их родителей со светлым праздником Рождества Христова прибыл Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Рождественская митрополичья ёлка прошла в Большом театре-2

Владыка пожелал присутствующим успехов, здоровья, мира и согласия. Для гостей подготовили разнообразные тематические фотозоны и праздничную программу. Кульминацией вечера стала сказочная опера «Снежная королева», которая учит любви, доброте, заботе о других. Ее показали на главной сцене.

Рождественская митрополичья ёлка прошла в Большом театре-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Стремление организовать елку, чтобы она объединила детей всей нашей страны, было давно, но реализация пришла именно в эти годы. И, думается, очень важно для детей, чтобы радостные эмоции, переживания Рождества Христова расширялись по времени. Эти добрые эмоции дают хороший заряд к учебе, к хорошему поведению и к доброму отношению к своим ближним.

Традиция проводить митрополичьи елки в честь Рождества Христова существует уже несколько столетий. В столице праздник организован Братством Минской епархии Белорусской Православной Церкви.

# Православные в Беларуси # Митрополит Вениамин

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