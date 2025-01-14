Рождественская митрополичья ёлка прошла в Большом театре

Это семьи священнослужителей, ребята из многодетных семей, воспитанники воскресных школ. Поздравить детей и их родителей со светлым праздником Рождества Христова прибыл Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Владыка пожелал присутствующим успехов, здоровья, мира и согласия. Для гостей подготовили разнообразные тематические фотозоны и праздничную программу. Кульминацией вечера стала сказочная опера «Снежная королева», которая учит любви, доброте, заботе о других. Ее показали на главной сцене.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Стремление организовать елку, чтобы она объединила детей всей нашей страны, было давно, но реализация пришла именно в эти годы. И, думается, очень важно для детей, чтобы радостные эмоции, переживания Рождества Христова расширялись по времени. Эти добрые эмоции дают хороший заряд к учебе, к хорошему поведению и к доброму отношению к своим ближним.

Традиция проводить митрополичьи елки в честь Рождества Христова существует уже несколько столетий. В столице праздник организован Братством Минской епархии Белорусской Православной Церкви.