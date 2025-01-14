Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления

Молодые люди готовы громко заявить о себе. Они демонстрируют высокое желание участвовать в общественной жизни и влиять на процессы, происходящие в государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

В этом году я голосую впервые. И считаю, что это очень важно для меня, для нас. Потому что каждый из нас вносит свой голос в решение, с которым мы будем жить в будущем. И мы, как молодое поколение, обязаны принимать в этом участие, вносить свой вклад в это. Ведь от нас все зависит, и как-никак время выбрало нас. Поэтому считаю, что этот голос очень будет важен.

Алексей Пигуль, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Каждый, кто приходит впервые или уже в 10-й раз на выборы, должен понимать, что от его выбора, возможно, именно от его, зависит будущее страны. Страны, которую мы должны продолжать развивать и усовершенствовать.

Белорусы проявляют интерес к выборам, осознавая значимость своего участия в формировании будущего государства. А то, что молодежь действительно погружена в политическую жизнь страны, наглядно демонстрируют результаты образовательной игры «Выбор.BY», которая посвящена электоральной кампании. 14 января состоялся первый турнир, в нем приняли участие свыше полусотни человек, студенты и слушатели Академии управления при Президенте.