Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления

Молодые люди готовы громко заявить о себе. Они демонстрируют высокое желание участвовать в общественной жизни и влиять на процессы, происходящие в государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди готовы громко заявить о себе. Они демонстрируют высокое желание участвовать в общественной жизни и влиять на процессы, происходящие в государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
В этом году я голосую впервые. И считаю, что это очень важно для меня, для нас. Потому что каждый из нас вносит свой голос в решение, с которым мы будем жить в будущем. И мы, как молодое поколение, обязаны принимать в этом участие, вносить свой вклад в это. Ведь от нас все зависит, и как-никак время выбрало нас. Поэтому считаю, что этот голос очень будет важен.
Алексей Пигуль, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Каждый, кто приходит впервые или уже в 10-й раз на выборы, должен понимать, что от его выбора, возможно, именно от его, зависит будущее страны. Страны, которую мы должны продолжать развивать и усовершенствовать.
Белорусы проявляют интерес к выборам, осознавая значимость своего участия в формировании будущего государства. А то, что молодежь действительно погружена в политическую жизнь страны, наглядно демонстрируют результаты образовательной игры «Выбор.BY», которая посвящена электоральной кампании.
14 января состоялся первый турнир, в нем приняли участие свыше полусотни человек, студенты и слушатели Академии управления при Президенте.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Это не просто игра. Хотел бы подчеркнуть, что это игровая форма, но в очередной раз организация системы, образования, образовательная система, позволяющая предоставлять знания в новом формате. В формате, который позволяет более успешно усваивать те или иные знания. В частности мы приурочили, естественно, к электоральной кампании, которая сейчас проводится в Республике Беларусь.
Настольная игра «Выбор.BY» – межведомственный проект. Над его разработкой в течение года трудились специалисты Академии управления при Президенте, Центральной избирательной комиссии и одного из ведущих издательств страны.