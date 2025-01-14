Прямой эфир

Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления

14 января 2025 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодые люди готовы громко заявить о себе. Они демонстрируют высокое желание участвовать в общественной жизни и влиять на процессы, происходящие в государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления-2

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
В этом году я голосую впервые. И считаю, что это очень важно для меня, для нас. Потому что каждый из нас вносит свой голос в решение, с которым мы будем жить в будущем. И мы, как молодое поколение, обязаны принимать в этом участие, вносить свой вклад в это. Ведь от нас все зависит, и как-никак время выбрало нас. Поэтому считаю, что этот голос очень будет важен.

Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления-4

Алексей Пигуль, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Каждый, кто приходит впервые или уже в 10-й раз на выборы, должен понимать, что от его выбора, возможно, именно от его, зависит будущее страны. Страны, которую мы должны продолжать развивать и усовершенствовать. 

Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления-6

Белорусы проявляют интерес к выборам, осознавая значимость своего участия в формировании будущего государства. А то, что молодежь действительно погружена в политическую жизнь страны, наглядно демонстрируют результаты образовательной игры «Выбор.BY», которая посвящена электоральной кампании. 

14 января состоялся первый турнир, в нем приняли участие свыше полусотни человек, студенты и слушатели Академии управления при Президенте. 

Первый турнир по настольной игре «Выбор.BY» прошёл в Академии управления-8

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Это не просто игра. Хотел бы подчеркнуть, что это игровая форма, но в очередной раз организация системы, образования, образовательная система, позволяющая предоставлять знания в новом формате. В формате, который позволяет более успешно усваивать те или иные знания. В частности мы приурочили, естественно, к электоральной кампании, которая сейчас проводится в Республике Беларусь.

Настольная игра «Выбор.BY» – межведомственный проект. Над его разработкой в течение года трудились специалисты Академии управления при Президенте, Центральной избирательной комиссии и одного из ведущих издательств страны.

# Игорь Бузовский # Выборы в Беларуси # Президентские выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь был настоящий ад. 81 год назад фашисты дотла сожгли деревню Ола
14 января 2025 18:50

Здесь был настоящий ад. 81 год назад фашисты дотла сожгли деревню Ола

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД
14 января 2025 18:49

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД

Выборы-2025. Экстренные службы отработали алгоритм действий на случай ЧС
14 января 2025 18:49

Выборы-2025. Экстренные службы отработали алгоритм действий на случай ЧС