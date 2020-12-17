«Необходимо находить всё-таки баланс». Что известно о строительстве мусоросжигательного завода в Минске?

Новости Беларуси. Сфера ЖКХ, строительство, экологическая безопасность. Эти и многие другие темы 17 декабря обсуждали в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей, избранные от Минска, адресовали самые острые вопросы своих избирателей председателю Мингорисполкома. К примеру, жителей Фрунзенского района волнует, будут ли построены обещанные новые дошкольные учреждения. Для самой густонаселенной части города это особенно актуально.

А вот молодежь Московского района не перестает напоминать про необходимость возведения площадки для паркура. Депутаты инициативу поддерживают, осталось получить «добро» от городских властей. Уделили внимание и вопросам экологии. В частности, речь шла о строительстве мусоросжигательного завода.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень волнует – эту проблему я решаю целый год – мусоросжигательный завод, который на территории ТЭЦ-4 планировался быть построенным. Я вела достаточно большую переписку с различными организациями. Поэтому сегодня в таком неспокойном состоянии с тем, чтобы проблема была решена и разрешился вот этот конфликт интересов жителей моего района и структуры, которая все-таки планирует строительство, потому что понятно, что мусор надо куда-то девать. Вместе с тем эта позиция, которая предусматривает строительство на территории, где проживает практически больше 30 % населения – необходимо находить все-таки баланс. Поэтому вот эта проблема меня волнует, я сегодня хотела бы тоже еще раз к ней вернуться и определиться, какие результаты будут в ее решении.